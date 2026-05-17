Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima azerbejdžanskih kompanija u Bakuu, gde gde učestvuje u radu 13. Svetskog urbanog foruma, a gde se sastao i sa azerbejdžanskim predsednikomIlhamom Alijevim .

- Otvoren i sadržajan razgovor sa predstavnicima najvećih azerbejdžanskih kompanija o mogućnostima za dalje unapređenje ekonomske saradnje, novim investicijama koje mogu dodatno da doprinesu razvoju Srbije.

Razgovarali smo o otvaranju novih polja saradnje, unapređenju odnosa između naših prestonica, kao i o važnim energetskim projektima, uključujući i izgradnju gasne elektrane što predstavlja značajan korak za energetsku sigurnost naše zemlje.

Istakao sam da je Srbija danas stabilna zemlja, sa snažnom ekonomijom, što predstavlja pouzdanu osnovu za azerbejdžanske investitore.

Ukazao sam i na potencijale istočnog dela Srbije, razvoj banjskog turizma, koji predstavlja veliku priliku za nova ulaganja.

Istovremeno, raduje me što i naši investitori pokazuju veliko interesovanje za ulaganja u Baku i druge delove Azerbejdžana, jer to potvrđuje želju da zajedno gradimo dugoročna partnerstva.

Otvaraćemo nove mogućnosti, poštovati jedni druge i nastaviti da razvijamo odnose zasnovane na prijateljstvu i poverenju.

Zahvalan za posvećenost, gostoprimstvo i sve što su naši prijatelji iz Azerbejdžana organizovali tokom ove posete - naveo je predsednik.

