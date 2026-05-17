"SRBIJA NE ČEKA BUDUĆNOST. SRBIJA JE GRADI" Moćna poruka predsednika Vučića: Upravo sada postavljamo temelje na koje će buduće generacije biti ponosne
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da sve više stranih investitora prepoznaje Srbiju kao pouzdano mesto za ulaganje, kao i da se sada u našoj zemlji postavljaju temelji na koje će buduće generacije biti ponosne.
- Srbija ima priliku da pokaže koliko može kada ima jasnu viziju, veru u svoje ljude i hrabrost da razmišlja dugoročno. Radimo na novim investicijama, tehnološkom razvoju, modernizaciji infrastrukture, jačanju energetskog sektora i projektima koji će promeniti lice Srbije u godinama koje dolaze. Gradimo puteve, pruge, fabrike i energetske kapacitete, ulažemo u nauku, inovacije i razvoj naših gradova sa jasnim ciljem da budemo još snažnija, modernija i konkurentnija država - napisao je predsednik na Instagramu.
On je naveo da ga posebno raduje što sve više stranih investitora prepoznaje Srbiju kao pouzdano mesto za ulaganje.
- To poverenje nije došlo slučajno, već je rezultat upornog rada, discipline i borbe da budemo zemlja prilika i uspeha. Uveren sam da upravo sada postavljamo temelje na koje će buduće generacije biti ponosne. Naš cilj je da mladima obezbedimo više mogućnosti i razlog da ostanu i svoju budućnost grade u Srbiji. Nastavićemo da otvaramo nova vrata saradnje sa svetom, privlačimo investicije, čuvamo mir i stvaramo uslove za još kvalitetniji život naših građana. Srbija ne čeka budućnost. Srbija je gradi - poručio je Vučić.