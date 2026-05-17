Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da sve više stranih investitora prepoznaje Srbiju kao pouzdano mesto za ulaganje, kao i da se sada u našoj zemlji postavljaju temelji na koje će buduće generacije biti ponosne.

- Srbija ima priliku da pokaže koliko može kada ima jasnu viziju, veru u svoje ljude i hrabrost da razmišlja dugoročno. Radimo na novim investicijama, tehnološkom razvoju, modernizaciji infrastrukture, jačanju energetskog sektora i projektima koji će promeniti lice Srbije u godinama koje dolaze. Gradimo puteve, pruge, fabrike i energetske kapacitete, ulažemo u nauku, inovacije i razvoj naših gradova sa jasnim ciljem da budemo još snažnija, modernija i konkurentnija država - napisao je predsednik na Instagramu.

On je naveo da ga posebno raduje što sve više stranih investitora prepoznaje Srbiju kao pouzdano mesto za ulaganje.