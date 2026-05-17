Da među blokaderima i opozicijom u Srbiji ne cvetaju ruže, a da ni sami blokaderi nisu baš načisto ko će im biti na listi još jednom je večeras potvrđeno izjavama koje su se mogle čuti u emisiji "Utisak nedelje".

Voditeljka Olja Bećković upitala je bez čije podrške bi lista išla sama, na šta je dobila odgovor.

Mi imamo neujedinjenu opoziciju koja svaki dan donosi neke druge odluke, da li će zajedno, da li neće zajedno, da li nam pružaju oročenu podršku ili su od starta uz nas - rekla je gošća, čime je potvrđeno da su blokaderi sa fakulteta odjavili blokadersku opoziciju!

Takođe, večeras se moglo čuti i nešto vrlo zanimljivo, a to je da na "studentskoj listi" neće biti -  studenti!

Na pitanje Olje Bećković: „Da li je definitivan stav da na studentskoj listi neće biti studenti?”, gošća u studiju je odgovorila: „Da, na studentskoj listi neće biti studenti.”

