Da među blokaderima i opozicijom u Srbiji ne cvetaju ruže, a da ni sami blokaderi nisu baš načisto ko će im biti na listi još jednom je večeras potvrđeno izjavama koje su se mogle čuti u emisiji "Utisak nedelje".

Voditeljka Olja Bećković upitala je bez čije podrške bi lista išla sama, na šta je dobila odgovor.

- Mi imamo neujedinjenu opoziciju koja svaki dan donosi neke druge odluke, da li će zajedno, da li neće zajedno, da li nam pružaju oročenu podršku ili su od starta uz nas - rekla je gošća, čime je potvrđeno da su blokaderi sa fakulteta odjavili blokadersku opoziciju!

Takođe, večeras se moglo čuti i nešto vrlo zanimljivo, a to je da na "studentskoj listi" neće biti - studenti!