Četvoro studenata blokadera koji su bili gosti sinoćnog "Utiska nedelje", istakli su tokom svog gostovanja da su sigurni u pobedu svoje liste ukoliko bi nastupila samostalno na izborima.

Gosti autorke i voditeljke Olje Bećković sinoć su bili: Ljiljana Knežević, studentkinja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu – Inicijativa “Mladi Kule”, Tara Blagojević, master studentkinja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Luka Đorđević, student Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu i Jovan Mišeljić, student Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Voditeljka emisije, Olja Bećković, sa njima je razgovarala o predstojećim izborima, te im je postavila logično pitanje:

- Odakle vam ideja da pobeđujete i u ovim uslovima? - upitala je. 

​Jovan Mišeljić, blokader sa Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu na njeno pitanje je odgovorio pitanjem:

- Mislite, kako smo se usudili da pobedimo? 

​Voditeljka nije uspela da zadrži smeh, te je morala da pita gde su to tačno oni pobedili:

- Čekajte, gde ste pobedili? - rekla je Bećković.

​Potom je usledio odgovor blokadera Mišeljića:

- Gde smo pobedili? Pobedili smo u velikom broju studentskih parlamenata po Srbiji. Oslobodili smo Lekarsku komoru, oslobodili smo advokatske komore po Srbiji. I jako bitno, 7. juna se održavaju izbori za Komoru medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije, gde isto planiramo da pobedimo, kao što smo u prethodnim komorama - zaključio je. 

