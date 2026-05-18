Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se na Iksu povodom izjave studenta blokadera Pravnog fakulteta Luke Đorđevića, koji je gostujući u blokaderskoj emsiji "Utisak nedelje" govorio o pitanju Kosova i Metohije i tom prilikom istakla da, kako je rekla, "blokaderi pričaju od reči do reči sve što priča i premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti".

- Kurti Srpsku listu proteruje, pokušava da ih ugasi, ne da im da učestvuju na izborima, maltretira njihove porodice i sve to samo iz dva razloga. Prvi, zato što se otvoreno i beskompromisno bore za prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, a drugi zato što po prvi put, zahvaljujući Srpskoj listi, imamo jedinstvo srpskog naroda na KiM. Imamo jedinstven glas. Ovim su se blokaderi uključili i u izbornu kampanju na KiM i to na strani Aljbina Kurtija, a protiv Srpske liste za koju glasa više od 90 odsto srpskog naroda u našoj južnoj pokrajini. Horor - navela je Brnabićeva.

Student Luka Đorđević je u "Utisku nedelje" rekao da je njemu "najtragičnije to što je najviše naš narod propatio na području Kosova i Metohije i što su za to najodgovorniji predstavnici Srpske liste koji su jedna produžena ruka ovog režima".

Za ovih godinu i po dana blokaderi, podsetimo, nisu smeli niti jednu reč da kažu protiv Kurtija koji ih je u nekoliko navrata podržao u pravljenju haosa u Srbiji, a nisu se, takođe, niti jednom ogradili od njegove podrške!