Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića poslednjih dana ponovo je u centru pažnje javnosti, njegov sin Darko Mladić je u razgovoru za Kurir televiziju potvrdio da je bivši komandant u "dramatično teškom stanju".

"Stanje je dramatično teško. On je vezan za krevet, ne može da komunicira, jako je slab i ima niz problema. U poslednja dva meseca imao je dva moždana udara, tako da je stanje jako, jako loše", rekao je Darko Mladić.

"Napravili su niz propusta"

On je izneo i ozbiljne optužbe na račun medicinskog tretmana koji njegov otac dobija u pritvorskoj jedinici u Hagu, navodeći da porodica godinama ukazuje na propuste u lečenju.

"Na prvi pogled deluje da je u dobrim uslovima, u novoj bolnici, sa lekarima i medicinskim tehničarima oko sebe. Međutim, dešavaju se neobjašnjive greške i propusti koje ne možemo da iskomuniciramo ni sa sekretarijatom ni sa lekarima, jer odbijaju naše primedbe i primedbe naših lekara", rekao je on.

Darko Mladić tvrdi da su lekari kasnili sa dijagnostikovanjem moždanog udara i da nije urađena magnetna rezonanca na vreme.

"Trebalo im je mesec dana da dijagnostikuju moždani udar, a lečili su ga od upale mokraćnih puteva. Magnetna rezonanca je jedini metod kojim može tačno da se utvrdi stepen oštećenja, ali su je godinama odbijali", naveo je Mladić.

Porodica smatra da bi Ratko Mladić imao adekvatnije lečenje u Srbiji, dok tribunal, prema tvrdnjama njegovog sina, odbija zahtev za prebacivanje.

"Oni ga tamo samo palijativno neguju, ublažavaju mu bolove i na neki način čekaju da umre, a mi ne možemo da se pomirimo sa tim", rekao je Darko Mladić.

On tvrdi da tribunal odbija zahteve porodice uz, kako kaže, "cinična obrazloženja".

"Njihovo obrazloženje je da pružaju najbolju moguću negu i da u Srbiji ne bi dobio bolju negu. Međutim, naši lekari godinama ukazuju na propuste koji se ili odbacuju ili kasnije tiho prihvate", rekao je on.

"Ne dozvoljavaju našim lekarima ni osnovne preglede"

Darko Mladić istakao je i da porodica već godinama sarađuje sa timom srpskih lekara, ali tvrdi da im nije omogućen adekvatan pristup medicinskoj dokumentaciji.

"Našim lekarima ne dozvoljavaju ni osnovne preglede. Mogu da dođu samo sa stetoskopom, ne dele kompletnu dokumentaciju i vidi se da se njihov rad opstruiše", kazao je on.

Pored kritika na račun zdravstvene nege, Darko Mladić izneo je i političke optužbe na račun Haškog tribunala i njegovog naslednika, Mehanizam za međunarodne krivične sudove, tvrdeći da su odluke u slučaju njegovog oca "pristrasne i politički motivisane".

"Nama je potpuno jasno da su u pitanju politički ciljevi i da tribunal nije sud pravde, već politički instrument", rekao je Darko Mladić.

Kako je naveo, porodica je uputila hitan apel Ujedinjenim nacijama tražeći intervenciju zbog, kako tvrde, ugroženih osnovnih ljudskih prava, ali za sada nisu dobili odgovor osim potvrde da je njihov podnesak primljen.