- Srbija i Uzbekistan imaju veliki prostor za razvoj saradnje u oblasti savremenih tehnologija, veštačke inteligencije, tržišta rada, poljoprivrede i demografske politike. Na Međunarodnom samitu u Taškentu govorila sam o rezultatima koje je Srbija ostvarila u prethodnom periodu, ekonomskom razvoju naše zemlje, rekordno niskoj nezaposlenosti, kao i o značaju ulaganja u mlade, porodicu i nove tehnologije - istakla je ona.

Ministarka Stamenkovski naglašava da su posebno bili dragoceni razgovori o modelima podrške porodici, očuvanju demografske stabilnosti i stvaranju uslova da mladi ljudi svoju budućnost grade u svojoj zemlji.

- Uverena sam da odnosi Beograda i Taškenta u narednom periodu mogu dostići najviši nivo saradnje i postati primer povezivanja prijateljskih država koje dele viziju razvoja, stabilnosti i napretka.

