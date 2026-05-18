MINISTARKA STAMENKOVSKI NA SAMITU U TAŠKENTU: Predstavila rezultate koje je Srbija ostvarila po pitanju ekonomskog razvoja i ulaganja u mlade i porodicu
- Srbija i Uzbekistan imaju veliki prostor za razvoj saradnje u oblasti savremenih tehnologija, veštačke inteligencije, tržišta rada, poljoprivrede i demografske politike. Na Međunarodnom samitu u Taškentu govorila sam o rezultatima koje je Srbija ostvarila u prethodnom periodu, ekonomskom razvoju naše zemlje, rekordno niskoj nezaposlenosti, kao i o značaju ulaganja u mlade, porodicu i nove tehnologije - istakla je ona.
Ministarka Stamenkovski naglašava da su posebno bili dragoceni razgovori o modelima podrške porodici, očuvanju demografske stabilnosti i stvaranju uslova da mladi ljudi svoju budućnost grade u svojoj zemlji.
- Uverena sam da odnosi Beograda i Taškenta u narednom periodu mogu dostići najviši nivo saradnje i postati primer povezivanja prijateljskih država koje dele viziju razvoja, stabilnosti i napretka.