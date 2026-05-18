U podkastu "Dobar, loš, zao", koji vode Nenad Kulačin i Marko Vidojković, tema je bio rat koji bukti na mreži X između studenata i opozicije. Kako su naveli, na već podgrejanu situaciju došlo je do toga da je lider SSP-a Dragan Đilas počeo i da vređa studente.

O ovoj temi razgovarali su gosti "Redakcije" na Kurir televiziji: Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika Vlade i Gordana Čomić, političarka.

Politiku kreiraju ljudi, a ne društvene mreže

Kao neko ko učestvuje i dugo prati sva politička dešavanja kod nas, Gordana Čomić zna koliko je važno imati strukturu kada govorimo o političkom delovanju i delovanju političkih stranaka. Neophodno je imati strukturu, program i odgovornost, a sada, kada vidimo da to izostaje sa jednog dela opozicione političke scene ili takozvane studentske liste, prokomentarisala je kako vidi prepucavanje u medijskom svetu:

- Kao neminovno kad se priklonite tome da nam ne trebaju političke stranke, osim ovih što su na vlasti. Kao neminovno kad imate pokrete koji kažu: "Ne sme opozicija da se kandiduje". A da zabranite vladajućoj koaliciji da se kandiduje? To da nema političkih stranaka proizvelo je atmosferu da se politika kreira u medijima koji imitiraju političke stranke. Oni su nezavisni, profesionalni i svi ih mrze, ali oni eto kreiraju politiku, a na društvenim mrežama anonimni ili imenom i prezimenom aktivisti kreiraju od svoje volje strategije i taktike - kaže Čomić i dodaje:

- Politiku kreiraju živi ljudi u političkim organizacijama. Ovo je kič, imitiranje politike i može da bude samo šteta koja je zajednička i za vladajuću koaliciju. Možda oni to ne vide, ali ja to vidim, jer društvo je u šteti. Ako nemate vladajuću koaliciju i ako nemate balans opozicionih političkih stranaka koji ih drži pod kontrolom, koji im duva za vratom, koji je tu da bi zaista postojalo ono što isto nedostaje, a to je dijalog. Ovi isti mediji i internet prave kampanju da dijalog nije potreban.

Politika se preselila iz Skupštine na ulicu

Osim ideje: "Mi ćemo da kažemo ko sme da se kandiduje i ko sme da bude na ovim izborima", praktično nema ničeg drugog, niti konkretnog sadržaja. Postavlja se pitanje da li u takvoj situaciji vlast najviše profitira.

- Ja bih dodao da se tu politika kreira i na ulici, pored medija i društvenih mreža. Suštinski, prvo je opozicija prebacila politiku iz Narodne skupštine na ulicu, a onda su dobili jednog suparnika za isto biračko telo i kreiraju jednu politiku iluzije, u kojoj ne smete ništa da pitate, u kojoj su oni jedini ti koji mogu da izađu na izbore. Čak ne treba ni vladajuća partija da izađe na izbore. Oni su već pobednici tih izbora, bez imena, bez strukture, bez hijerarhije, a hijerarhija je izuzetno važna. I odgovornost, personalna, u tom jednom celom lancu. Mi pričamo o jednom projektu koji će tek sada dobiti neki oblik, a u kome nećemo znati ništa - ni ko, ni šta, ni kako, ni zašto - kaže Ibrahimović.

Gasna elektrana kod Niša i energetska bezbednost

Možda i najvažnija vest koja je stigla iz Azerbejdžana jeste najava da bi Srbija i Azerbejdžan mogli da krenu u izgradnju gasne elektrane kod Niša kapaciteta 500 megavata, sa zajedničkim vlasništvom i odgovornošću dve strane. I to sada, u trenutku kada se Evropa suočava sa nesigurnim snabdevanjem i kada energetska bezbednost postaje pitanje nacionalne stabilnosti.

Govoreći o tome da li će i ovaj projekat biti na meti kritika opozicije, kao i da li ovakve teme uopšte treba posmatrati iz prizme dnevne politike, Čomić je rekla:

- Mogu, zato što su oni ishod dnevnih politika. Da li opozicija sme i treba da kritikuje vlast? Opozicija jede hleb od toga što kritikuje vlast, ali ako samo kritikuje, od toga imate samo saopštavanja. Ono što je opoziciji srž i posao jeste da imaju dijalog. Šta je taj minimum za Srbiju, za društvo, za ljude, za energetiku, za prirodu, za rudarstvo, za puteve, za sve? Šta je taj minimum koji ćemo mi da radimo ako dođemo na vlast, a koji vi radite kad ste vlast? Šta je to što mi nećemo da radimo kad dođemo na vlast, a vi radite sada? Neki minimum. Kad to postignete, onda kažete: aha, gasna elektrana i pitanja koja se tiču nje.

Kritika bez argumenata vodi pravo u politički poraz

U ovom trenutku sve je nekako na nivou spekulacije i popunjavanja medijskog prostora. Na temu kritike, Ibrahimović kaže da ona uvek mora da bude argumentovana ukoliko želite da budete ozbiljni.

- Uvek postoji i dobar projekat koji ja mogu svojim predlogom da učinim boljim. To je dijalog, ali to je i ozbiljnost opozicije koja se na taj način predstavlja svojim biračima, ali i drugim biračima, neopredeljenim biračima, na primer. Suštinski je kao i u običnom životu - kada čovek razgovara i kada komunicira, dve glave bolje misle od jedne glave - kaže Ibrahimović i zaključuje:

- Ako svedemo politiku na to ko je kome šta rekao, kad dođu izbori, u nedelju uveče u 20.00, kada izlaze izborni rezultati, onda se vraćamo na početak - pokradeni smo, loši izborni uslovi, mi smo unapred znali za ove izbore, znali da će biti pokradeni, nećemo razgovarati.

