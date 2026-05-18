Portparolka Evropske komisije (EK) Paula Pinjo izjavila je danas da je predsednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen u razgovoru sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem potvrdila podršku Evropske komisije Srbiji u napredovanju na njenom putu ka EU!

Ona je na konferenciji za novinare u Briselu rekla da su Fon der Lajen i Vučić u telefonskom razgovoru, u subotu, razgovarali i o predstojećem samitu o Zapadnom Balkanu, koji će se održati u junu, o trenutnom stanju reformi koje se odnose na pristupanje EU i Planu rasta za Zapadni Balkan.

- U ovom kontekstu, predsednica Fon der Lajen je potvrdila našu posvećenost podršci Srbiji u napredovanju na njenom putu ka EU, i mi ostajemo u potpunosti posvećeni i angažovani u podršci napretku Srbije ka pristupanju EU. To je ukratko ishod poziva ovog vikenda - rekla je Pinja o telefonskom razgovoru Vučića i Ursule fon der Lajen.

Ursula fon der Lajen Foto: Leszek Szymanski/PAP

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, podsetimo, razgovarao je u subotu sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, nakon čega je istakao važnost njene podrške Srbiji u procesu evropskih integracija.

- Vrlo dobar i otvoren razgovor sa Ursulom fon der Lajen o nastavku reformskog procesa u Srbiji, sa posebnim osvrtom na primenu preporuka Venecijanske komisije i dalje usklađivanje sa evropskim standardima. Razmotrili smo i aktuelne političke i regionalne okolnosti, uz zajedničku ocenu da su odgovoran pristup reformama, očuvanje stabilnosti i nastavak dijaloga od ključnog značaja za evropsku budućnost Srbije i regiona. Istakao sam važnost podrške koju Ursula fon der Lajen pruža Srbiji u procesu evropskih integracija, kao i značaj nastavka bliske saradnje sa Evropskom komisijom u narednom periodu - poručio je predsednik Vučić na svom Instagram nalogu.