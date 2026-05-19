Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković oglasio se na Iksu i tom prilikom naveo da su mediji Dragana Šolaka i Aljbina Kurtija na istom zadatku, a to je da napadaju Srbe i Srpsku listu, ali i da hvale Nenada Rašića iz stranke Za slobodu pravdu i opstanak kad ga Kurti podrži.

- Još jače i snažnije za pobedu Srpske liste!" - naveo je Petković na mreži X povodom tekstova objavljenih u blokaderskom listu "Danas" i na prištinskom portalu Koha, a u kojima se iznose navodi da Beograd pokušava da utiče na Srbe na Kosovu i Metohiji, pozivajući ih da glasaju za Srpsku listu.

Petković je 16. maja u Kragujevcu, na tradicionalnom druženju Kolašinaca u organizaciji Zavičajnog udruženja Ibarski Kolašin, pozvao raseljene da izađu na izbore za skupštinu privremenih institucija 7. juna i da glasaju za Srpsku listu, ističući da samo pobeda Srpske liste garantuje opstanak Srba na KiM.

- Zbog toga jedino Srpska lista ima podršku naše države Srbije i predsednika Aleksandra Vučića,  jer se jedina bori za interese srpskog naroda! Sve vas zajedno sa svojim saradnicima srdačno pozdravljam, želim vam dobro zdravlje i da se vidimo u našem Ibarskom Kolašinu, u toj gorštačkoj župi u kojoj žive divni ljudi koji su i ovde sa nama. Živela Srbija, živeo srpski narod na Kosovu i Metohiji! - poručio je Petković.

