- Svakojakih smo se čuda nagledali. Jedan od slogana nas koji želimo pristojnu Srbiju, jeste da ljudi glasaju za studente, jer biće mnogo studenat na našoj listi, pošto na njihovoj neće biti nijedan. Ljudi mogu da znaju da kada glasaju za studente, glasaju za našu listu. Oni su ionako svi mnogo stariji, stariji i od mene, a ne od studenata. Mnogo više je od toga, kada su ih pitali gde ste pobedili, pošto su oni izlazili na političke izbore, fakultete su nam pretvorili u svoje mesne, opštinske, gradske odbore. Sve protivno zakonu. Sami priznaju da su pobedili u lekarskim i advokatskim komorama.

- Oni su naše esnafe pretvorili u partijska udruženja. To nas vodi u najgoru moguću diktaturu. Mozak ne moraš da imaš, ali dobio si direktivu. Kominterna je odlučila, to mora tako da bude. Ponekad sam zabezeknut i začuđen da neko ko je ozbiljan i odgovoran da svoj glas takvima. Pitanje KiM je naravno to koje ih deli. Videli ste da su se posvađali oko toga više nego oko bilo čega drugog. Jedni bi da privuku patriotski orijentisane birače, ali ova većina im ne da. Jasno im stavlja do znanja da je Kosovo nezavisno i da ne treba o tome da pričaju. Ako niste u stanju da pričate o KiM, a kako ćete da pričate o Kini i Rusiji, o teškim temama. Nećemo da pričamo o tome šta nas deli, samo da ovo zlo pobedimo. Zato smo sve mi krivi što nismo na vreme krenuli u borbu za objašnjenje. Oni nemaju političku agendu. Ja sam znao od početka, ali su me svi moji saradnici ubeđivali. Stvari su krenule da se menjaju. Danas te stvari dobro stoje. Za mene je neverovatno da jedan deo ljudi želi uništenje svoje zemlje. Ne zaboravite još tri-četiri godine vladavine DOS-a, mi zemlju ne bismo imali, i suštinski i formalno - naveo je predsednik Srbije.