Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je komentarisao je odsustvo studenata sa političke liste, koje su potvrdili i sami studenti-blokaderi.

- To da na studentskoj listi neće biti studenata, to vam je kao da idete u avion bez pilota ili da imate pilote bez aviona. To pilote bez aviona je moguće, ali kad imate avione bez pilota, ne znaš ko će da upravlja. Postoje svakojaki filmovi, ali jedna je naučna fantastika, jedna je realnost. Svakojakih čuda smo se nagledali - istakao je Vučić i dodao:

- Jedan od slogana nas koji želimo normalnu i pristojnu Srbiju može da bude da ljudi glasaju za studente. Biće mnogo studenata na našoj listi, pošto na njihovoj neće biti nijedan. Tako da ljudi mogu dobro da znaju da kada glasaju za studente, da glasaju za našu listu. Ako ne žele da imaju studente i mlade ljude na listi, onda neka glasaju za njih.

