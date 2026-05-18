Crnogorska policija odlučila je da zabrani koncert Baje Malog Knindže koji je bio najavljen za 21. maj. Uprkos tome što je koncert, koji je trebalo da bude u okviru kulturne manifestacije, bio uredno prijavljen, crnogorska policija je, gle čuda, u njemu videla bezbednosnu pretnju, a onda u svom objašnjenju otišla korak dalje i navela da bi ovaj nastup mogao da "potencijalno naruši građanski i multietnički sklad Crne Gore"!

Naime, organizator kulturnog događaja, Srpski kulturni centar „Patrijarh Varnava“, uredno je i profesionalno podneo prijavu za održavanje javne priredbe na Trgu 13. jula. Međutim, umesto poštovanja Ustavom zagarantovanih prava na slobodu izražavanja i javnog okupljanja, Odeljenje bezbednosti Pljevlja donelo je rešenje o zabrani.

Ovakva odluka, jasno je, predstavlja klasičan čin političke cenzure i nastavak progona srpskog kulturnog identiteta u Crnoj Gori, pod starim, prepoznatljivim plaštom lažne brige za „multietnički sklad“.

- Izgovor koji je Uprava policije iskoristila kako bi opravdala ovu zabranu zvuči kao prepisan iz najmračnijih DPS vremena, kada su se srpski pisci, intelektualci i umetnici redom proglašavali za državne neprijatelje i bezbednosne pretnje - ocenjuje crnogorska "Borba".

Pljevlja

Tvrdnje policije da postoji „opravdan bezbednosni rizik“ i da bi koncert ugrozio „građanski i multietnički sklad“ predstavljaju direktnu uvredu za sve građane Pljevalja, koji su decenijama unazad dokazali da znaju da čuvaju mir i dostojanstvo, bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost.

Kako je objavljeno ranije danas, Odeljenje bezbednosti Pljevlja je, shodno Zakonu o javnim okupljanjima i javnim priredbama, donelo rešenje kojim se ne dozvoljava održavanje javne priredbe – Spasovdanskog koncerta, sa prijavljenim nastupom vokalnog soliste Mirka Pajčina-Baje Malog Knindže i orkestra, na Trgu 13. jula u Pljevljima, a koji je bio najavljen za 21. maj, iz bezbjednosnih razloga.

"Upravi policije – Regionalnom centru bezbednosti „Zapad“, Odeljenju bezbednosti Pljevlja, je dana 14.5.2026. godine podneta prijava za održavanje javne priredbe – Spasovdanskog koncerta, sa prijavljenim nastupom vokalnog soliste Mirka Pajčina i orkestra, na Trgu 13. jula u Pljevljima, za dan 21.05.2026. godine sa početkom u 20.00 časova", navodi se u saopštenju.

Kako su kazali iz Uprave policije, prijavu je, u ime organizatora javnog okupljanja – Srpskog kulturnog centra „Patrijarh Varnava“, podnelo fizičko lice B.J.

"Postupajući po predmetnoj prijavi, Odeljenje bezbednosti Pljevlja je, shodno Zakonu o javnim okupljanjima i javnim priredbama, donelo rešenje kojim se ne dozvoljava održavanje navedene javne priredbe iz bezbednosnih razloga", kazali su iz policije.

Objašnjavaju da je izvršenim bezbednosnim procjenama utvrđeno je da postoji opravdan bezbednosni rizik da bi tokom održavanja predmetnog javnog okupljanja moglo doći do narušavanja javnog reda i mira i ugrožavanja bezbednosti građana i imovine, vršenja krivičnih dela, ugrožavanja ljudskih prava i sloboda i posebnih manjinskih prava i sloboda drugih lica kao i ugrožavanja bezbednosti lica i imovine.

"U konačnom, održavanje ove javne priredbe bi potencijalno narušilo građanski i multietnički sklad Crne Gore, koja je i Ustavom Crne Gore definisana kao građanska država", navodi se u saopštenju.