Ministarstvo pravde uputilo je danas Skupštini Srbije unapređene verzije radnih tekstova izmena i dopuna seta pravosudnih zakona, radi dostavljanja izvestiocima Venecijanske komisije (VK).

Kako je saopštilo Ministarstvo pravde, unapređena izmena i dopuna pravosudnih zakona upućena je shodno zaključcima sa onlajn sastanka koji je ministar pravde Nenad Vujić održao sa izvestiocima Venecijanske komisije u petak, 15. maja.

Kako se navodi, izvestiocima Venecijanske komisije su preko Narodne skupštine upućena i obrazloženja pojedinih rešenja za koja su prilikom pomenutog onlajn sastanka oni zauzeli načelno pozitivan stav.

Ovi akti su takođe poslati generalnom direktoru Generalnog direktorata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju Gertu Janu Kopmanu, Komesaru za pravosuđe i potrošače Majklu Mekgratu, kao i ambasadoru i šefu Delegacije Evropske Unije u Srbiji Andreasu fon Bekeratu.

Unapređene verzije radnih tekstova pravosudnih zakona objavljene su i na internet stranici Ministarstva pravde.

U pitanju su izmene i dopune Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Zakona o sudijama i Zakona o Visokom savetu tužilaštva.

