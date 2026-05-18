Vulin: Crna Gora se ponosi time što nije sa Srbijom
Pismo Aleksandra Vučića građanima i javnosti Crne Gore je odlično napisano, treba češće da piše i da ne krije bes i ogorčenje. Svi sa razlogom osećamo bes i ogorčenje zato što je prvi put u istoriji Srbije i Crne Gore, te dve velike i važne srpske države, došlo do toga da se Crna Gora ponosi time što nije sa Srbijom. A s kim ste? Sa Albanijom? Ko su vam preči saveznici od Srbije?, izjavio je predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin u emisiji Fokus na televiziji B92.
Upitao je i ko je sprečavao samostalnost Crne Gore i šta joj je smetalo da bude nezavisna, suverena, slobodna u zajednici sa Srbijom.
"Kralj Nikola i Njegoš su proveli život nadajući se tome, svi najbolji u Crnoj Gori i Srbiji su se nadali toj zajednici, a sada su se pojavili oni koji su najpametniji? A interesantno da im tragovi ne smrde nečoveštvom nego kokainom, kokain se za njima vuče. Ja osećam bes i ljut sam i na tadašnju Srbiju što nije uradila sve što je mogla da uradi da do toga ne dodje."
Dodao je i da smo nakon građanskog rata i razbijanja SFRJ dobili nekoliko država na prostoru SFRJ koje služe samo za obuzdavanje i opkoljavanje Srbije i uvek borbu protiv nje kao i nekoliko nacija koje postoje na osnovu toga što govore - mi nismo Srbi. "Crna Gora je jedna od njih. To je njena uloga, da stalno napada Srbiju."
O izjavi Milatovića da je srpski narod kriv zato što je bombardovan Vulin je rekao:
"Je li to Srbin? Jakov? Da li o njemu govorimo? Nemoguće. Pre izbora je bio Srbin, šta mu bi? Kako nam nije rekao to pre izbora, možda bi bilo lakše srpskim glasačima da ga možda i ne izaberu."
Naglasio je da nema ni jednog razloga da Srbija dopusti bilo kome da nekažnjeno tako nešto kaže i uradi i upitao zašto Srbija ćuti.
"Šta radi ministar inostranih poslova? Posle toga morao je da pozove crnogorskog ambasadora da nam objasni kako smo mi to krivi za bombardovanje. Naše Ministarstvo spoljnih poslova je trebalo da zahteva objašnjenje. Nema samostalne i nezavisne politike u kojoj prećutite rečenicu da su Srbi krivi za bombardovanje. Onda nemate politiku, nemate ništa", poručio je Vulin.