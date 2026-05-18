Pismo Aleksandra Vučića građanima i javnosti Crne Gore je odlično napisano, treba češće da piše i da ne krije bes i ogorčenje. Svi sa razlogom osećamo bes i ogorčenje zato što je prvi put u istoriji Srbije i Crne Gore, te dve velike i važne srpske države, došlo do toga da se Crna Gora ponosi time što nije sa Srbijom. A s kim ste? Sa Albanijom? Ko su vam preči saveznici od Srbije?, izjavio je predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin u emisiji Fokus na televiziji B92.

Upitao je i ko je sprečavao samostalnost Crne Gore i šta joj je smetalo da bude nezavisna, suverena, slobodna u zajednici sa Srbijom.

"Kralj Nikola i Njegoš su proveli život nadajući se tome, svi najbolji u Crnoj Gori i Srbiji su se nadali toj zajednici, a sada su se pojavili oni koji su najpametniji? A interesantno da im tragovi ne smrde nečoveštvom nego kokainom, kokain se za njima vuče. Ja osećam bes i ljut sam i na tadašnju Srbiju što nije uradila sve što je mogla da uradi da do toga ne dodje."

Dodao je i da smo nakon građanskog rata i razbijanja SFRJ dobili nekoliko država na prostoru SFRJ koje služe samo za obuzdavanje i opkoljavanje Srbije i uvek borbu protiv nje kao i nekoliko nacija koje postoje na osnovu toga što govore - mi nismo Srbi. "Crna Gora je jedna od njih. To je njena uloga, da stalno napada Srbiju."

O izjavi Milatovića da je srpski narod kriv zato što je bombardovan Vulin je rekao:

"Je li to Srbin? Jakov? Da li o njemu govorimo? Nemoguće. Pre izbora je bio Srbin, šta mu bi? Kako nam nije rekao to pre izbora, možda bi bilo lakše srpskim glasačima da ga možda i ne izaberu."

Naglasio je da nema ni jednog razloga da Srbija dopusti bilo kome da nekažnjeno tako nešto kaže i uradi i upitao zašto Srbija ćuti.