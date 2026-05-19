U Đakovici s počeli radovi na izgradnji prve fabrike municije na Kosovu i Metohiji, nakon što su prištinske institucije završile proceduru oko zemljišta za taj projekat. Aljbin Kurti i tzv. ministar odbrane Ejup Maćedonci obišli su radove na prostoru od 19 hektara i najavili da će se u fabrici, osim municije, u kasnijoj fazi proizvoditi i dronovi. Prema ranijim najavama, prva municija u fabrici u Đakovici trebalo bi da bude proizvedena krajem ove godine.

- Dok traju radovi na izgradnji objekta fabrike, u Turskoj je pri kraju proizvodnja mašina, laboratorija i druge tehničke opreme - naveo je Maćedonci u objavi na Fejsbuku.

Za Kurir televiziju, iz Kosovske Mitrovice uključio se reporter Darko Mirković sa najnovijim informacijama o početku izgradnje prve fabrike municije u Đakovici i reakcijama koje je ovaj projekat izazvao na terenu.

- Aljbin Kurti je juče zvanično najavio početak projekta fabrike oružja, koja će se prostirati na oko 19 hektara, dok se početak radova očekuje uskoro. Posebnu pažnju izaziva činjenica da će kompletan projekat realizovati velika turska kompanija, imajući u vidu da je Turska poslednjih godina sve prisutnija na Kosovu i Metohiji kada je reč o saradnji i ulaganjima u oblast naoružanja - objasnio je Mirković i dodao:

- Radnici koji budu zaposleni u toj fabrici, pre svega albanske nacionalnosti, veći deo vremena provodiće na obuci u Turskoj - rekao je on.

Zašto je Kurti sada obelodanio upravo tu vest?

Prema proceni analitičara sa KiM, u pitanju je još jedan potez kojim Kurti pokušava da pridobije svoje birače.

- Jedan analitičar iz Prištine ocenio je da je reč o još jednom potezu kojim Aljbin Kurti pokušava da pridobije podršku svojih birača, ali i građana koji se još nisu politički opredelili - rekao je Darko Mirković.

Kako ističe naš reporter sa KiM, situacija u južnoj srspkoj pokrajini ocenjuje se kao teška i prisutna je zabrinutost među stanovništvom. U takvom okruženju dodatno rastu tenzije i neizvesnost u vezi sa daljim razvojem događaja. Očekuje se da će se situacija pratiti i u narednom periodu.

Uporedo sa početkom radova na fabrici municije, iz Prištine je stIgla vest o fomiranju Žandarmerije! To je prvo saopštio Aljbin Kurti.

- Formiraćemo Žandarmeriju u sledećem mandatu. Žandarmerija će se uglavnom baviti borbom protiv kriminala i korupcije u pograničnim područjima. Boriće se protiv terorizma... Žandarmerija je nešto između policije i vojske. Znate, Italija ima karabinjere, a Francuska ima žandarme. Imaćemo sopstvenu Žandarmeriju u Republici Kosovo - rekao je Kurti juče u emisiji „Interaktiv“ na KTV-u.

Dan kasnije stigla je zvanična potvrda od ministra unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Dželjalja Svečlje, koji je saopštio da je potpisao osnivanje Radne grupe koja će izvršiti analizu i predložiti modalitete za funkcionisanje Žandarmerij kao agencije tog ministarstva.

- Žandarmerija predstavlja važan korak u konsolidaciji naše bezbednosne arhitekture, sa jasnom misijom da garantuje snažno prisustvo države u funkciji očuvanja granica, našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta, zaštite od terorizma, upravljanja nemirima visokog rizika i zaštite kritične infrastrukture - napisao je Svečlja na Instagramu.

Dodao je da će Žandarmerija "značajno ojačati kapacitete za sprečavanje, upravljanje i neutralisanje pretnji koje ugrožavaju bezbednost građana i teritorijalni integritet Kosova".

Ivona Lekić