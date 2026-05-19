Predsednik Srbije Aleksandar Vučić završio je posetu Azerbejdžanu i nastup na 13. svetskom urbanom forumu sa više od 41.000 učesnika iz 180 zemalja, među kojima su šefovi država i vlada, ministri, gradonačelnici, poslovni lideri, akademici i predstavnici civilnog društva.

Predsednik Vučić na 13. Svetskom urbanom forumu (WUF13) u Bakuu

Na snimcima iz Bakua moglo je da se vidi i kakav je bio tretman predsednika Srbije koji je u Azerbejdžanu dočekan uz najviše državne počasti i izuzetno srdačnu i prijateljsku dobrodošlicu koju je pokazao azerbejdžanski predsednik Ilham Alijev.

- Srdačan i prijateljski susret sa predsednikom Azerbejdžana u Bakuu, tokom kojeg smo još jednom potvrdili bliske odnose koje Srbija i Azerbejdžan godinama grade. Zahvalio sam predsedniku Alijevu, velikom prijatelju Srbije, na doslednoj i principijelnoj podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu naše zemlje, kao i na odnosu punom poštovanja i razumevanja koji Azerbejdžan pokazuje prema Srbiji, poručio je Vučić iz Bakua.

Vučić se zahvalio šefu azerbejdžanske države na izuzetnom gostoprimstvu.