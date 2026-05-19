Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, koja predvodi delegaciju Vlade Republike Srbije u Taškentu na Međunarodnom forumu o migracijama, sastala se danas sa direktorom Agencije za migracije Republike Uzbekistan Bekzodom Musajevim, sa kojim je potpisala Zajedničku deklaraciju o namerama.

Ovom deklaracijom i zvanično su započeti pregovori o zaključivanju Sporazuma o radnoj mobilnosti između Republike Srbije i Republike Uzbekistan.

Reč je o prvom sporazumu o radnoj mobilnosti koji Republika Srbija pokreće sa jednom stranom državom, i to upravo sa Uzbekistanom, zemljom koja beleži snažan ekonomski razvoj i sa kojom Srbija ubrzano produbljuje odnose u pravcu strateškog partnerstva.

Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski istakla je da je cilj budućeg sporazuma uspostavljanje efikasnog mehanizma koji će omogućiti da se radne migracije odvijaju isključivo u legalnim, bezbednim i kontrolisanim okvirima, uz jasna pravila i punu institucionalnu kontrolu države.

- Ozbiljne i odgovorne države ne ignorišu migracione tokove, već njima upravljaju u interesu svojih građana, privrede i bezbednosti zemlje. Srbija želi uređeno tržište rada, jasne procedure i sistem u kome će svaki proces biti pod kontrolom državnih institucija. Svako ko dolazi da privremeno radi u Srbiji moraće da poštuje zakone Republike Srbije, naše institucije, kulturu, tradiciju i društveni poredak.

Posebno je značajno što su naši partneri iz Uzbekistana istakli spremnost da njihovi državljani, koji budu privremeno radili u Srbiji, pre dolaska prođu pripreme koje podrazumevaju i upoznavanje sa srpskim jezikom, kako bi se lakše uključili u radno okruženje i svakodnevni život u našoj zemlji. Cilj nam je da radne migracije budu legalne, sigurne, uređene i u funkciji ekonomskog razvoja Srbije, uz istovremeno sprečavanje iregularnih i nezakonitih migracionih tokova - poručila je ministarka.