Nakon postavljanja poslaničkih pitanja, poslanici su prešli na raspravu o amandmanima na izmene Zakona o izboru narodnih poslanika.

U Skupštini Srbije nastavljena je sednica redovnog prolećnog zasedanja na kojoj se razmatraju amandmani na izmene seta izbornih zakona. Sednica, kojom predsedava predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić počela je nešto posle 10 časova, a njoj prisustvuje 127 narodnih poslanika.

Poslanici su prošle sedmice završili načelnu raspravu o izmenama seta izbornih zakona, koje je predložio poslanik SNS Miroslav Petrašinović i prešli na raspravu o amandmanima, a završili su pretres u pojedinostima na dopune Zakona o izboru predsednika Republike.

Osim Zakona o izboru narodnih poslanika i Zakona o izboru predsednika Republike, na dnevnom redu su se našli i predlozi za izmenu Zakona o lokalnim izborima i predlozi izmena i dopuna Zakona o Ustavnom sudu.

Na set izbornih zakona podneto je oko 160 amandmana.

Predlagač zakonskih izmena, poslanik SNS Miroslav Petrašinović je u dosadašnjoj raspravi rekao da je set izmena izbornih zakona predložio kako bi se unapredio izborni proces u skladu sa preporukama ODHIR-a navodeći da je do sada ispunjeno 12 od ukupno 25 preporuka.

Naveo je da su ranije usvojene izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, a da izmenama četiri zakona, koje je predložio, treba da se poveća stepen stručnosti biračkih odbora, kao i članova opštinskih i gradskim izbornih komisija koji će morati da prođu obuku koju organizuje Republička izborna komisija, a nakon obuke dobijaće sertfikate koji će važiti tri godine.

Petrašinović je ukazao da je jedna od ključnih izmena to da birač potpisom sada može da podrži više izbornih lista.

Poslanici vladajuće koalicije su tokom skupštinske rasprave podržali izmene seta izbornih zakona ističući da su one put ka jačanju izbornog sistema, dok su poslanici opozicije ocenili da nije reč o suštinskim promenama koje će doprineti poboljšanju izbornih uslova.