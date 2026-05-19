Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Narodne Demokratske Republike Alžir Fataha Mahraza.

- Zahvalio sam ambasadoru Alžira na posvećenom radu i doprinosu jačanju odnosa naših dveju zemalja, uz želje za uspeh u daljoj diplomatskoj karijeri. Srbija visoko ceni iskreno prijateljstvo i dugogodišnju saradnju sa Alžirom, zasnovanu na međusobnom poštovanju, poverenju i tradicionalno dobrim odnosima još iz vremena Pokreta nesvrstanih - napisao je Vučić na Instagramu.

Razgovarali smo o daljem unapređenju političkog dijaloga i ekonomske saradnje, a posebno sam naglasio važnost jačanja privrednih veza i razmatranja novih mogućnosti za obostrane investicije, imajući u vidu značajnu geostratešku poziciju naših zemalja kao važnih čvorišta u svojim regionima, dodao je on.

- Posebno sam istakao zahvalnost Alžiru na principijelnoj podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Uveren sam da ćemo i u budućnosti nastaviti da razvijamo sveukupnu saradnju u duhu tradicionalnog prijateljstva naših naroda - podvukao je Vučić.

Ne propustitePolitika"SNS JE SPREMAN DA ISPITA PONAŠANJE SVAKOG POJEDINCA" Vučević poslao važnu poruku: Svi koji se kriju iza predsednika Vučića, urušavaju sopstvenu državu!
2026-05-19 09_23_44-Message.png
Politika"UVEK ĆU SE BORITI ZA SVOJU ZEMLJU" Vučić poslao snažnu poruku: Imam slobodarsku i dušu, i duh, i srce
Aleksandar Vučić
PolitikaKAKO JE PREDSEDNIK VUČIĆ DOČEKAN U AZERBEJDŽANU: Ovo niste mogli da vidite na televiziji, pogledajte srdačan doček i prijateljski zagrljaj (VIDEO)
av.jpg
Politika"ĐOKIĆ MI JE OTVORENO PRETIO NEMIRIMA, DA ĆE DOĆI DO KOLAPSA NA UNIVERZITETIMA!" Miloš Vučević za Kurir TV: Vučić je znao šta će se desiti (VIDEO)
Miloš Vučević Neispričano (3).jpeg