Aktivisti Srpske napredne stranke (SNS) napadnuti su danas na Slaviji od blokadera.

Nasilju blokadera nema kraja prema svakome ko drugačije misli o čemu svedoče i današnje strašne scene sa Slavije.

Na Slaviji su postavljeni štandovi SNS, a kada su aktivisti hteli da okače transparent sa porukom "Srbija pobeđuje" došlo je do napada.

Napad na SNS aktiviste na Slaviji

Aktivisti SNS-a su najpre napadnuti verbalno, a potom i poprskani suzavcem i napadnuti nožem.

Kako se saznaje, napadači su sa sobom imali i teleskop-palicu.

Ukazivanje pomoći SNS aktivisti na Slaviji

Na licu mesta prisutna je i policija i Hitna pomoć. Policija je privela trojicu napadača, a Hitna pomoć četvoro povređenih aktivista SNS-a.

