Do napada je došlo kada su aktivisti hteli da okače transparent sa porukom "Srbija pobeđuje"
ne prezaju ni od čega
BLOKADERI NOŽEM I SUZAVCEM NAPALI SNS AKTIVISTE NA SLAVIJI! Pogledajte snimak brutalnog nasilja - četvoro naprednjaka u Hitnoj pomoći (VIDEO)
Aktivisti Srpske napredne stranke (SNS) napadnuti su danas na Slaviji od blokadera.
Nasilju blokadera nema kraja prema svakome ko drugačije misli o čemu svedoče i današnje strašne scene sa Slavije.
Na Slaviji su postavljeni štandovi SNS, a kada su aktivisti hteli da okače transparent sa porukom "Srbija pobeđuje" došlo je do napada.
Aktivisti SNS-a su najpre napadnuti verbalno, a potom i poprskani suzavcem i napadnuti nožem.
Kako se saznaje, napadači su sa sobom imali i teleskop-palicu.
Na licu mesta prisutna je i policija i Hitna pomoć. Policija je privela trojicu napadača, a Hitna pomoć četvoro povređenih aktivista SNS-a.
