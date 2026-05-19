Utisku nedelje kod voditeljke Olje Bećković u nedelju 17. maja gostovalo je četvoro studenata blokadera. Tako su predstavljeni, ali...

Prvo je otkriveno da je mladi blokader  Luka Đorđević - za kog j istaknuto da je student Pravnog fakulteta - uz to i poverenik ogranizacije mladih Narodnog pokreta Srbije (NPS, stranke Miroslava Aleksića) u Nišu.

Gledaocima je bila poznata i Tara Blagojević - za koju je naglašeno da je master studentkinja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu - pa nisu bili lenji, te su jednostavnom pretragom na Linkedinu pronašli Blagojevićevu koja je fakultet završila još pre 12 godina, davne 2014!

- Baš zanimljivo kako su najglasniji “studenti” uglavnom ljudi sa karijerama, organizacijama i biografijama dugim kao radni staž. Na kraju ispade da je prava studentska lista bez studenata - glasi jedan od komentara na Iksu.

Ovi "studenti" blokaderi to su i potvrdili kod Bećkovićeve, a više o studentskoj listi bez studenata pročitajte u NAŠEM TEKSTU OVDE.

