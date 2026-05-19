NITI SU NA LISTI, NITI NEŠTO PIŠU

Nakon priznanja studenata blokadera da na studentskoj listi neće biti studenata, već da je oni samo kroje, blokaderska profesorka i članica Predsedništva Demokratske stranke Biljana Stojković izjavila je da se za najavljenu takozvanu studentsku listu priprema program od oko 400 strana.

Međutim, u istom obraćanju priznala je da taj program uopšte ne pišu sami studenti.

- Studenti pišu vrlo, vrlo detaljan program. Prema poslednjim informacijama ima jedno 400 strana za sada i na tom programu se radi vrlo ozbiljno, ali ne pišu ga oni... - rekla je Stojkovićeva.

Izjava Stojkovićeve potvrdila je, nekada sumnje, sada več činjenično stanje, da se iza formalno studentskog nastupa zapravo nalazi širi politički projekat, u kojem studenti imaju simboličnu ulogu, dok ključne odluke, plan i program oblikuju drugi akteri.

Posebno je zanimljivo što se javnosti taj pokret mesecima predstavlja kao autentičan studentski politički odgovor, dok se sada, iz reči jedne od najistaknutijih zagovornica, može zaključiti da ni program, kao temelj svake izborne liste, nije isključivo studentski proizvod, veća tuđa tvorevina.

Pitanje je sad - čiji je program, ako nije studentski i ko je na listi, ako nisu studenti?