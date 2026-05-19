Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučićpozvao je aktiviste Srpske napredne stranke (SNS) da se sklone sa trga Slavije nakon što su blokaderi pokazali svoje pravo nasilničko lice i napali aktiviste.

Kako saznajemo, predsednik je poručio da će se politikom baviti programima, a ne suzavcima inoževima, kao što to rade blokaderski nasilnici!

Nasilju blokadera nema kraja prema svakome ko drugačije misli o čemu svedoče i današnje strašne scene sa Slavije.

Na Slaviji su postavljeni štandovi SNS, a kada su aktivisti hteli da okače transparent sa porukom "Srbija pobeđuje" došlo je do napada.

Aktivisti SNS-a su najpre napadnuti verbalno, a potom i poprskani suzavcem i napadnuti nožem.

Kako se saznaje, napadači su sa sobom imali i teleskop-palicu.

