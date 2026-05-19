Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da je je politika blokadera blokiraj, mrzi, tuci, potezi nož na sve koji misle drugačije.

"Nožem na političke neistomišljenike. Da li je ovo ta mladost koja nosi svetlu budućnost? Njihova politika je sve samo ne svetla", naveo je Vučević povodom napada na aktiviste SNS na Slaviji.

Dodao je da je blokaderima to valjda "uvertira" pred najavljeni navodno "mirni skup".
"Nećemo dozvoliti nasilje! Nećemo odustati od borbe za slobodnu, mirnu i prostojnu Srbiju! Pobediće Srbija", istakao je Vučević na Instagramu.

