Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da će sva lica, koja su svojim činjenjem doprinela privođenju petoro Srba, direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Republike Srbije sa centralnog dela Kosova i Metohije, biti gonjena i sankcionisana u skladu sa zakonima Republike Srbije.

"Povodom protivpravnog i neosnovanog privođenja petoro Srba, direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Republike Srbije sa centralnog dela Kosova i Metohije od strane Privremenih institucija samouprave u Prištini, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije saopštava da će sva lica koja su svojim činjenjem doprinela ovom privođenju biti gonjena i sankcionisana u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije odlučno je u nameri da svi odgovorni za ovaj antisrpski čin budu tretirani najstrože u skladu sa zakonima Republike Srbije", izjavio je ministar Dačić.

Ne propustitePolitika"PRIŠTINA NE MOŽE DA FORMIRA PARAVOJNE I PARAPOLICIJSKE ODREDE MIMO SPORAZUMA" Petković o formiranju Žandarmerije: Očajnički potezi Kurtija zbog sticanja poena!
Screenshot 2025-03-31 213142.jpg
Politika"ŠOLAKOVI I KURTIJEVI MEDIJI NA ISTOM ZADATKU - DA NAPADAJU SRBE I SRPSKU LISTU"Petković o navodima blokaderskih medija da Beograd utiče na glasanje Srba sa KiM
WhatsApp Image 2026-01-30 at 10.19.00 (1).jpeg
PolitikaMUP SE HITNO OGLASIO, NAJOŠTRIJE DEMANTUJU IZMIŠLJOTINE! Ministar Dačić nije u bolnici, obavlja redovne dužnosti: On je doneo odluku o smeni Veselina Milića
xxx01 Beta .jpg
Politika"OVO JE VELIKI DATUM U ISTORIJI CELOG SVETA": Dačić položio venac na Grobnicu narodnih heroja na Kalemegdanu povodom Dana pobede nad fašizmom
Danas, na Dan pobede nad fašizmom, klanjamo se onima koji su položili živote za slobodu koju dan.jpg
Politika"POLITIKA JE BORBA ZA DRŽAVU, ALI ZDRAVLJE VAS NAUČI GDE SU GRANICE" Intervju sa ministrom Ivicom Dačićem povodom 23. rođendana Kurira
177755316630007.jpg