Osnovno tužilaštvo u Prištini saopštilo je da je tzv. kosovska policija u Gračanici privela pet osoba srpske nacionalnosti zbog sumnje da su počinili krivično delo "kršenje slobodnog opredeljenja birača", nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića.

Iz tužilaštva saopštavaju da su akciju pokrenuli "postupajući po službenoj dužnosti i nakon medijskih izveštaja u vezi sa izjavama ministra Nenada Rašića u vezi sa pretnjama biračima u opštini Gračanica".

"U ovom slučaju pribavljeno je dovoljno izjava i dokaza, na osnovu kojih se sumnja da su privedene osobe bile umešane u nezakonite radnje u vezi sa gore navedenim krivičnim delom", tvrdi se u saopštenju tužilaštva.

Ministar za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenad Rašić optužio je nedavno, na sednici vlade u Prištini, Srpsku listu za navodne pritiske na pojedine pripadnike srpske zajednice, tvrdeći da je oko 20 zaposlenih u institucijama Republike Srbije dobilo rešenja o otkazu zbog, kako tvrdi, komunikacije sa njim i njegovom strankom.

Reagujući na njegove tvrdnje, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je da Aljbin Kurti godinama maltretira i ucenjuje Srbe.

Petar Petković

"Rašićev Kurti je taj koji godinama maltretira, hapsi, prebija i ucenjuje Srbe. Rašić je glasao da se srpskim domaćinima otima zemlja i da se Srbi proglase ’genocidnim narodom’. Zato neka se Rašić ne čudi što nijedan čestiti Srbin ne želi da glasa za njega i što veruje Vučiću i Srpskoj listi“, poručio je Petković.

