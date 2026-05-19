Srpska lista najoštrije je osudila hapšenje direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija od strane Prištine, jer ta akcija ima za cilj zastrašivanje Srba na Kosovu, istakao je kandidat za poslanika i član Predsedništva Srpske liste Igor Simić.

Simić je, na konferenciji za novinare, rekao da je hapšenje sprovedeno uz direktno učešće „miljenika režima Aljbina Kurtija, Nenada Rašića“ koji je na sednici vlade u Prištini targetirao Srbe.

Rašić je, prema rečima Simića, želeo da ostvari ono što su Kurti i njegov režim pokušali 15. marta, kada su nasilno nameravali da integrišu srpske zdravstvene i obrazovne institucije na Kosovu.

Današnje hapšenje, ističe Simić, nema nikakve veze sa izborima, već predstavlja pokušaj napada na srpski obrazovni i zdravstveni sektor.

„Ako sa druge strane govorimo o izborima time se najdirektnije pokušava pomoći Rašiću, kako bi silom dobio glasove srpskog naroda, i kako bi se zastrašivanjem promenila volja kada su u pitanju predstojeći izbori“, naglasio je on.

Simić je ukazao da je Rašić u prethodnom periodu pokušao da umesto programa i planovima nudi srpskom narodu novac i na taj način dobije njihove glasove, svestan da u prethodna tri izborna ciklusa nije osvojio glasove Srba, već je mandat dobio na poklon od albanskih partija i na osnovu albanskih glasova u opštinama u kojima ne žive Srbi.

Osnovno tužilaštvo u Prištini saopštilo je ranije danas da je Kosovska policija u Gračanici privela pet osoba srpske nacionalnosti zbog sumnje da su počinili krivično delo „kršenje slobodnog opredeljenja birača“, nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića.

U saopštenju se navodi da je u ovom slučaju „pribavljeno dovoljno izjava i dokaza na osnovu kojih se sumnja da su privedene osobe bile umešane u nezakonite radnje u vezi sa navedenim krivičnim delom“.