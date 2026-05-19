Opštinski odbori Srpske napredne stranke (SNS) u Beogradu najoštrije su osudili brutalni fizički napad na stranačke aktiviste koji se danas dogodio na Slaviji tokom redovnih političkih aktivnosti, zahtevajući hitnu reakciju nadležnih organa i procesuiranje svih odgovornih lica. U saopštenjima više odbora ističe se da je u napadu, u kojem je više aktivista povređeno i prevezeno u Urgentni centar, korišćeno hladno i hemijsko oružje, te da se radi o pokušaju zastrašivanja i ugrožavanja slobode političkog delovanja.

Podsećamo, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić se oglasio nakon što su aktivisti SNS napadnuti od strane blokadera na Trgu Slavija tokom obavljanja aktivnosti.

- Politikom ćemo se baviti programima, a ne suzavcima i noževima kao što to rade blokaderski nasilnici - poručio je Vučić.

Opštinski odbor SNS Zvezdara

- Tokom obavljanja redovnih stranačkih aktivnosti, naši aktivisti napadnuti su od strane terorista – blokadera, koji su tom prilikom potegli nož, teleskop palicu i upotrebili biber sprej. U ovom nasilnom napadu povređeno je više aktivista, od kojih su četvorica prevezena u Urgentni centar radi dalje dijagnostike i ukazivanja lekarske pomoći.

Zahtevamo od nadležnih organa da hitno reaguju i da svi odgovorni za ovaj napad budu procesuirani u skladu sa zakonom, jer svaki vid političkog nasilja i pokušaj ugrožavanja slobode političkog delovanja mora biti najoštrije sankcionisan.

Još jednom se pokazalo da gde god su na ulicama haos, nasilje i incidenti, tu su i blokaderi, čija se politika zasniva isključivo na tenzijama, sukobima i destabilizaciji Srbije. Njihova ekstremistička politika nema podršku pristojne i većinske Srbije, koja želi mir, stabilnost i normalan život.

Pristojna Srbija nastaviće odlučno da se bori za mir, stabilnost i sigurnu budućnost naše zemlje. Samo u stabilnoj i jakoj Srbiji mogu da rastu plate i penzije, da se otvaraju nova radna mesta i nastavi izgradnja puteva, škola, bolnica i infrastrukture.

Nastavićemo da se borimo za Srbiju koja se razvija, napreduje i pobeđuje! - navodi se u saopštenju.

Opštinski odbor SNS Vračar

- Danas na Slaviji brutalno su napadnuti aktivisti Srpske napredne stranke tokom obavljanja mirnih stranačkih aktivnosti i razgovora sa sugeađanima.

Grupa nasilnika i ekstremista, predvođena mržnjom i politikom haosa, fizički je nasrnula na naše aktiviste, koristeći nož, teleskopske palice i biber sprej. U ovom sramnom i kukavičkom napadu povređeno je više naših aktivista, od kojih su četvorica prevezena u Urgentni centar radi dalje dijagnostike i ukazivanja lekarske pomoći.

Ovo nije politička borba. Ovo je otvoreno nasilje i pokušaj zastrašivanja ljudi koji imaju pravo da slobodno misle, govore i politički deluju.

Nasilje nikada neće pobediti pristojnu Srbiju.

Pozivamo sve nadležne institucije da hitno reaguju, zaštite građane i očuvaju ustavni poredak i pravo svakog čoveka na slobodno političko delovanje. Srbija mora ostati zemlja u kojoj se politička borba vodi argumentima, a ne noževima, palicama i pretnjama.

Srpska napredna stranka neće biti uplašena niti zaustavljena. Nastavićemo još odlučnije da budemo uz svoj narod, da razgovaramo sa građanima i da se borimo za mirnu, stabilnu i uspešnu Srbiju - navode.

Opštinski odbor SNS Stari Grad

- Najoštrije osuđujemo brutalan fizički napad na naše aktiviste koji se danas dogodio na Slaviji.

Naši aktivisti su napadnuti od strane ekstremista - blokadera prilikom obavljanja redovnih stranačkih aktivnosti i tom prilikom je grupa blokadera na naše aktiviste potegla nož i teleskop palicu a deo aktivista je poprskan biber sprejomi. Nakon ovog nasilnog napada 4 naših aktivista je prevezeno u Urgentni centar na dalju dijagnostiku.

Tražimo da svi napadači budu procesuirsni u skladu sa zakonom jer svako nasilje kojim se sputava sloboda političkog delovanja i rada mora najoštrije biti sankcionisana.

Još jedanput se pokazalo da gde god su incidenti na ulicama da su tu blokaderi. Pokazalo se da žele Srbiju u sukobima, haosu i nasilju i da samo u takvoj atmosferi njihova ekstremistička politika a zapravo najobičnija politička magla ima šansu.

Pristojna i većinska Srbija želi Srbiju bez sukoba, nasilja i tenzija. Pristojna i većinska Srbija predvođena Aleksandrom Vučićem i Srpskom naprednom strankom nastaviće odlučno da se bori za mir, stabilnost i sigurnost Srbije u nestabilnom svetu. Samo ako imamo mir i stabilnost mogu da rastu plate i penzije, da se otvaraju nova radna mesta i grade auto-putevi i brze železnice. Nastavićemo da se borimo za Srbiju koja se razvija i raste, za Srbiju koja pobeđuje! - navode u saopštenju.

Opštinski odbor SNS Čukarica

- Opštinski odbor SNS Čukarica najoštrije osuđuje brutalno nasilje koje se danas dogodilo na Slaviji, kada je grupa blokadera fizički napala aktiviste SNS-a dok su mirno postavljali transparent sa porukom "Srbija pobeđuje".

Posebno zabrinjava činjenica da su napadači, prema navodima medija, koristili suzavac, pretili nožem i posedovali teleskop-palice, čime je ugrožena bezbednost građana samo zato što drugačije misle i podržavaju politiku razvoja, napretka i stabilnosti Srbije.

U ovom sramnom napadu povređeno je više aktivista SNS-a, koji su zbrinuti u zdravstvenim ustanovama, dok je policija brzom reakcijom privela nekoliko odgovornih lica.

Zahtevamo od nadležnih organa da hitno utvrde sve okolnosti ovog nasilja i da svi odgovorni budu procesuirani u skladu sa zakonom. Srbija mora ostati država u kojoj se politička borba vodi idejama, rezultatima i programima, a ne pesnicama, pretnjama i ulicom.

Dok jedni nude nasilje, mržnju i haos, Srpska napredna stranka nastavlja da nudi razvoj, nove fabrike, puteve, radna mesta, veće plate i penzije, stabilnost i sigurnu budućnost za sve građane Srbije. Građani Srbije vrlo dobro vide razliku između politike rada i rezultata i politike nasilja i destrukcije – i upravo zato će Srbija pobediti! - završavaju.

