Slušaj vest

Opštinski odbori Srpske napredne stranke (SNS) u Beogradu najoštrije su osudili brutalni fizički napad na stranačke aktiviste koji se danas dogodio na Slaviji tokom redovnih političkih aktivnosti, zahtevajući hitnu reakciju nadležnih organa i procesuiranje svih odgovornih lica. U saopštenjima više odbora ističe se da je u napadu, u kojem je više aktivista povređeno i prevezeno u Urgentni centar, korišćeno hladno i hemijsko oružje, te da se radi o pokušaju zastrašivanja i ugrožavanja slobode političkog delovanja.

Podsećamo, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić se oglasio nakon što su aktivisti SNS napadnuti od strane blokadera na Trgu Slavija tokom obavljanja aktivnosti. 

Politikom ćemo se baviti programima, a ne suzavcima i noževima kao što to rade blokaderski nasilnici - poručio je Vučić.

Opštinski odbor SNS Zvezdara

- Tokom obavljanja redovnih stranačkih aktivnosti, naši aktivisti napadnuti su od strane terorista – blokadera, koji su tom prilikom potegli nož, teleskop palicu i upotrebili biber sprej. U ovom nasilnom napadu povređeno je više aktivista, od kojih su četvorica prevezena u Urgentni centar radi dalje dijagnostike i ukazivanja lekarske pomoći.

Zahtevamo od nadležnih organa da hitno reaguju i da svi odgovorni za ovaj napad budu procesuirani u skladu sa zakonom, jer svaki vid političkog nasilja i pokušaj ugrožavanja slobode političkog delovanja mora biti najoštrije sankcionisan.

Još jednom se pokazalo da gde god su na ulicama haos, nasilje i incidenti, tu su i blokaderi, čija se politika zasniva isključivo na tenzijama, sukobima i destabilizaciji Srbije. Njihova ekstremistička politika nema podršku pristojne i većinske Srbije, koja želi mir, stabilnost i normalan život.

Pristojna Srbija nastaviće odlučno da se bori za mir, stabilnost i sigurnu budućnost naše zemlje. Samo u stabilnoj i jakoj Srbiji mogu da rastu plate i penzije, da se otvaraju nova radna mesta i nastavi izgradnja puteva, škola, bolnica i infrastrukture.

Nastavićemo da se borimo za Srbiju koja se razvija, napreduje i pobeđuje! - navodi se u saopštenju. 

Opštinski odbor SNS Vračar

- Danas na Slaviji brutalno su napadnuti aktivisti Srpske napredne stranke tokom obavljanja mirnih stranačkih aktivnosti i razgovora sa sugeađanima.

Grupa nasilnika i ekstremista, predvođena mržnjom i politikom haosa, fizički je nasrnula na naše aktiviste, koristeći nož, teleskopske palice i biber sprej. U ovom sramnom i kukavičkom napadu povređeno je više naših aktivista, od kojih su četvorica prevezena u Urgentni centar radi dalje dijagnostike i ukazivanja lekarske pomoći.

Ovo nije politička borba. Ovo je otvoreno nasilje i pokušaj zastrašivanja ljudi koji imaju pravo da slobodno misle, govore i politički deluju.

Nasilje nikada neće pobediti pristojnu Srbiju.

Pozivamo sve nadležne institucije da hitno reaguju, zaštite građane i očuvaju ustavni poredak i pravo svakog čoveka na slobodno političko delovanje. Srbija mora ostati zemlja u kojoj se politička borba vodi argumentima, a ne noževima, palicama i pretnjama.

Srpska napredna stranka neće biti uplašena niti zaustavljena. Nastavićemo još odlučnije da budemo uz svoj narod, da razgovaramo sa građanima i da se borimo za mirnu, stabilnu i uspešnu Srbiju - navode. 

Opštinski odbor SNS Stari Grad

- Najoštrije osuđujemo brutalan fizički napad na naše aktiviste koji se danas dogodio na Slaviji.

Naši aktivisti su napadnuti od strane ekstremista - blokadera prilikom obavljanja redovnih stranačkih aktivnosti i tom prilikom je grupa blokadera na naše aktiviste potegla nož i teleskop palicu a deo aktivista je poprskan biber sprejomi. Nakon ovog nasilnog napada 4 naših aktivista je prevezeno u Urgentni centar na dalju dijagnostiku.

Tražimo da svi napadači budu procesuirsni u skladu sa zakonom jer svako nasilje kojim se sputava sloboda političkog delovanja i rada mora najoštrije biti sankcionisana.

Još jedanput se pokazalo da gde god su incidenti na ulicama da su tu blokaderi. Pokazalo se da žele Srbiju u sukobima, haosu i nasilju i da samo u takvoj atmosferi njihova ekstremistička politika a zapravo najobičnija politička magla ima šansu.

Pristojna i većinska Srbija želi Srbiju bez sukoba, nasilja i tenzija. Pristojna i većinska Srbija predvođena Aleksandrom Vučićem i Srpskom naprednom strankom nastaviće odlučno da se bori za mir, stabilnost i sigurnost Srbije u nestabilnom svetu. Samo ako imamo mir i stabilnost mogu da rastu plate i penzije, da se otvaraju nova radna mesta i grade auto-putevi i brze železnice. Nastavićemo da se borimo za Srbiju koja se razvija i raste, za Srbiju koja pobeđuje! - navode u saopštenju. 

00:20
Napad na SNS aktiviste na Slaviji Izvor: Kurir

Opštinski odbor SNS Čukarica

- Opštinski odbor SNS Čukarica najoštrije osuđuje brutalno nasilje koje se danas dogodilo na Slaviji, kada je grupa blokadera fizički napala aktiviste SNS-a dok su mirno postavljali transparent sa porukom "Srbija pobeđuje".

Posebno zabrinjava činjenica da su napadači, prema navodima medija, koristili suzavac, pretili nožem i posedovali teleskop-palice, čime je ugrožena bezbednost građana samo zato što drugačije misle i podržavaju politiku razvoja, napretka i stabilnosti Srbije.

U ovom sramnom napadu povređeno je više aktivista SNS-a, koji su zbrinuti u zdravstvenim ustanovama, dok je policija brzom reakcijom privela nekoliko odgovornih lica.

Zahtevamo od nadležnih organa da hitno utvrde sve okolnosti ovog nasilja i da svi odgovorni budu procesuirani u skladu sa zakonom. Srbija mora ostati država u kojoj se politička borba vodi idejama, rezultatima i programima, a ne pesnicama, pretnjama i ulicom.

Dok jedni nude nasilje, mržnju i haos, Srpska napredna stranka nastavlja da nudi razvoj, nove fabrike, puteve, radna mesta, veće plate i penzije, stabilnost i sigurnu budućnost za sve građane Srbije. Građani Srbije vrlo dobro vide razliku između politike rada i rezultata i politike nasilja i destrukcije – i upravo zato će Srbija pobediti! - završavaju. 

00:03
Ukazivanje pomoći SNS aktivisti na Slaviji Izvor: Kurir

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaHITNO SE OGLASIO PREDSEDNIK VUČIĆ! Obratio se aktivistima SNS nakon nasilja blokadera!
WhatsApp Image 2026-04-07 at 13.42.28 (1).jpeg
PolitikaBLOKADERI NOŽEM I SUZAVCEM NAPALI SNS AKTIVISTE NA SLAVIJI! Pogledajte snimak brutalnog nasilja - četvoro naprednjaka u Hitnoj pomoći (VIDEO)
napad na aktiviste SNS od strane blokadera
PolitikaBLOKADER NASILNIK SATAROM NASRNUO NA AKTIVISTE SNS U LAZAREVCU Stravičan napad u centru grada: Pokušao da iseče baner i ugrozio bezbednost građana
blokaderi 9.jpg
PolitikaPOBEDA PRISTOJNE, DOMAĆINSKE SRBIJE! Nikad veće gužve na štandovima SNS širom Beograda, niko se više ne plaši blokadera i njihovog nasilja (FOTO)
sns3.png