Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ministar finansija i prvi potpredsednik Vlade Siniša Mali osudio je današnje brutalno nasilje blokadera na Slavije.

"Zapanjen sam nasiljem blokadera na ulicama i incidentima koji su apsolutno neprihvatljivi i za svaku osudu! Umesto da se grade mostovi između mladih ljudi, njihovih različitih ideologija, mišljenja i uverenja, mi još jednom vidimo da oni isključivo žele haos na ulicama, donošenjem noževa, teleskop-palica, biber sprejeva i raznih drugih opasnih predmeta", naveo je Mali na Instagramu.

Podsetimo, blokaderi su noževima, biber sprejom i teleskop-palicama napali aktiviste SNS koji su obavljali stranačke aktivnosti.

"Tako se ne gradi Srbija, savremeno društvo, tako se ne razvija naša zemlja. Želim da poručim svim nasilnicima da, ipak i pored svega, Srbija pobeđuje, te da će država ovakvim oblicima izliva nasilja i besa na ulicama – stati na put", dodao je Mali i nastavio:

"Uređena država, zakoni koji se poštuju i građani koji odgovorno i mirno izražavaju svoje stavove - jedini su temelj stabilne, sigurne i uspešne Srbije.

I za takvu državu ću se uvek boriti!"