Slušaj vest

Ministar finansija i prvi potpredsednik Vlade Siniša Mali osudio je današnje brutalno nasilje blokadera na Slavije.

"Zapanjen sam nasiljem blokadera na ulicama i incidentima koji su apsolutno neprihvatljivi i za svaku osudu! Umesto da se grade mostovi između mladih ljudi, njihovih različitih ideologija, mišljenja i uverenja, mi još jednom vidimo da oni isključivo žele haos na ulicama, donošenjem noževa, teleskop-palica, biber sprejeva i raznih drugih opasnih predmeta", naveo je Mali na Instagramu.

Podsetimo, blokaderi su noževima, biber sprejom i teleskop-palicama napali aktiviste SNS koji su obavljali stranačke aktivnosti.

"Tako se ne gradi Srbija, savremeno društvo, tako se ne razvija naša zemlja. Želim da poručim svim nasilnicima da, ipak i pored svega, Srbija pobeđuje, te da će država ovakvim oblicima izliva nasilja i besa na ulicama – stati na put", dodao je Mali i nastavio:

"Uređena država, zakoni koji se poštuju i građani koji odgovorno i mirno izražavaju svoje stavove - jedini su temelj stabilne, sigurne i uspešne Srbije.

I za takvu državu ću se uvek boriti!"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je SNS aktiviste da se povuku sa Slavije.

Ne propustitePolitikaHITNO SE OGLASIO PREDSEDNIK VUČIĆ! Obratio se aktivistima SNS nakon nasilja blokadera!
WhatsApp Image 2026-04-07 at 13.42.28 (1).jpeg
PolitikaNASILNICI SU JOŠ JEDNOM POKAZALI LICE, NISU DEO PRISTOJNE SRBIJE! Sns odbori OSUDILI napad na aktiviste na Slaviji: Više povređenih prebačeno u Urgentni centar!
collage.jpg
Politika"BLOKADERSKA POLITIKA JE SVE SAMO NE SVETLA" Vučević osudio napad na aktiviste SNS u Beogradu
Miloš Vučević Neispričano (3).jpeg
PolitikaBLOKADERI NOŽEM I SUZAVCEM NAPALI SNS AKTIVISTE NA SLAVIJI! Pogledajte snimak brutalnog nasilja - četvoro naprednjaka u Hitnoj pomoći (VIDEO)
napad na aktiviste SNS od strane blokadera