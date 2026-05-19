"Porodica je stub svega. Zato smo izabrali taj slogan: 'Srbija je naša porodica'. To znači da uz sve probleme, uz sve muke sa kojima se suočavate uvek će te najviše da volite i čuvate porodicu. Tako moramo i prema zemlji da se odnosimo. Šta god vam dete uradi, kakvu god grešku da napravi, kakvu god glupost da učini, uvek ga volite najviše. Tako i da li vam je zemlja u nečemu uvek pobednik ili nije, uvek ste uz svoju zemlju i volite je najviše, a ovoj zemlji su i na vlasti potrebni oni koji bez uslovno vole Srbiju. Više od svega i uvek bez ikakvih uslova i bez razlike da li je dobra ili loša. Posebno u kriznim vremenima nam je takva ljubav i takva posvećenost potrebna".