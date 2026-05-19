Predsednica Skupštine Ana Brnabić ocenila je večeras da je poverenje građana Srbije u izborni proces izuzetno veliko, bez obzira na sve narative koji se plasiraju i dodala da je do sada u Skupštini implementirano više od 70 odsto preporuka ODIHR za unapređenje izbornih uslova u zemlji.

"Mi to radimo kontinuirano, praktično od 2019. godine. Nešto je pre toga implementirano, od 2019. godine kontinuirano implementiramo sve preporuke za unapređenje izbornih uslova. Do sada smo implementirali preko 70 odsto, tako da mi pokazujemo da se, da se toga ne plašimo i da mi želimo da podignemo standarde u Republici Srbiji", rekla je Brnabić za RTS.

Govoreći o poverenju građana u izborni proces u Srbiji, ona je ukazala da se to najbolje vidi na primeru lokalnih izbora, koji je, kako kaže, iznad svakog proseka Evropske unije.

"To najbolje govori o tome da građani imaju poverenja u izborni proces, a mi radimo dalje na unapređenju", dodala je Brnabić.

Na pitanje kako bi rezimirala današnji dan u Skupštini, ona je istakla da je debata bila konstruktivnija u prethodnim danima na sednicama, ali da je zadovoljna što se ispunjavaju preporuke ODIHR, odnosno što se dodatno radi na unapređenju izbornih uslova.

"Pokazali smo i danas da nemamo problem da usvajamo amandmane koje predlažu i blokaderi iz bivše vlasti. Dakle, nikakav problem, ako neko ima dobar amandman, otvoreni smo da zajedno unapređujemo zakonska rešenja, tako da se vidi jedna konstruktivna politika", kazala je Brnabić.

