Povodom vesti objavljene na portalu "Danasa" da pojedinci namerno oštećuju novčanice dinara njihovim šaranjem i tu aktivnost promovišu na društvenim mrežama Narodna banka Srbije poziva građane i privredne subjekte da novčanice dinara koriste isključivo za ono za šta su namenjene (obavljanje gotovinskog platnog prometa) i da se uzdrže od njihovog namernog oštećenja.

Narodna banka Srbije će podneti krivičnu prijavu protiv lica koje je u konkretnom slučaju poznato. Kao što je NBS već upozoravala sličnim povodom u julu 2025. godine, novčanica na kojoj je ispisan tekst nepodobna je za dalji opticaj.

Narodna banka Srbije smatra da bi se namerno oštećenje dinarskih novčanica u opticaju moglo podvesti pod krivično delo povrede ugleda Republike Srbije iz člana 173. Krivičnog zakonika budući da predstavlja smišljeno izlaganje poruzi zakonskog sredstva plaćanja u Republici Srbiji i poziva sve nadležne organe da preduzmu aktivnosti u okviru svojih ovlašćenja kako bi se počinioci ovog dela priveli pravdi.