Ministar odbrane Republike Srbije Bratislav Gašić najoštrije je osudio, kako je naveo, „nasilje blokadera“ na ulicama Beograda i incidente u kojima su građani napadani zbog drugačijeg političkog stava, poručivši da Srbija ne sme postati zemlja u kojoj se političke razlike rešavaju nasiljem.

- Srbija neće i ne sme da prihvati da se noževi, pretnje i nasilje koriste kao način političke borbe. Ovo nasilje blokadera nije politika, nije demokratija i nije borba za bolje društvo – to je pokušaj zastrašivanja i unošenja nemira među građane. Oni koji misle da će kroz haos, mržnju i nasilje nametati svoju volju ne razumeju da građani Srbije žele mir, stabilnost i sigurnost. Razlike se rešavaju razgovorom i argumentima, a ne ulicom i nasiljem - poručio je Gašić.