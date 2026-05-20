PRISUSTVUJE PREDSEDNIK VUČIĆ: Danas obeležavanje 15. godišnjice programa Svet u Srbiji
U Beogradu će danas biti obeležena 15. godišnjica programa Svet u Srbiji, a obeležavanju će prisustvovati predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.
Godišnjica programa Svet u Srbiji biće obeležena u 12.00 časova u zgradi Palate ''Srbija''.
Program Svet u Srbiji odnosi se na stipendije za učenje srpskog jezika i upis na visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija za kandidate iz država članica i država posmatrača Pokreta nesvrstanih zemalja.
