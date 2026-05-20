Slušaj vest

Najbitniji kineski portal na engleskom jeziku, Global China Daily, jasno je pokazao ko je bitan Pekingu: američki lider Donald Tramp, njegov ruski kolega Vladimir Putin, kao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Naime, ovaj portal je kao najvažnije vesti izdvojio one pod sledećim naslovima "Putin pohvalio 'neviđeni nivo' veza", "Si poziva na još kvalitetniju stratešku koordinaciju Kine i Rusije", "Kina i SAD razgovaraju o mogućem recipročnom smanjenju carina", kao i "Predsednik Srbije spreman za posetu Kini".

Foto: Printksrin

Podsetimo, Vučić će boraviti u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. maja 2026. godine, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.