Portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Guo Jiakun održao je danas redovnu konferenciju za medije. Jedan od prisutnih novinara je konstatovao da je Kina upravo objavila vest o poseti predsednika Srbije Aleksandra Vučića ovoj zemlji, te je upitao može li kineska strana da predstavi planove u vezi sa ovom posetom.

On je takođe upitao kako Guo Jiakun ocenjuje trenutne odnose između Kine i Srbije i kakva su očekivanja od ove posete.

Guo Jiakun je izjavio da je Srbija prva evropska zemlja koja je zajedno sa Kinom izgradila zajednicu budućnosti u novoj eri i da predstavlja važnog partnera Kine u jugoistočnoj Evropi.

- Pod strateškim vođstvom lidera dve zemlje, odnosi Kine i Srbije poslednjih godina održavaju se na visokom nivou. Obe strane čvrsto podržavaju međusobne ključne interese i važne stavove, političko poverenje je stabilno, rezultati saradnje su bogati, multilateralna koordinacija bliska, a razmena ljudi veoma intenzivna - naveo je on.

Dodao je da predsednik Vučić održava bliske kontakte sa predsednikom Si Đinpingom.