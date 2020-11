STIŽE ŽESTOKO ZAHLAĐENJE ZA VIKEND: U subotu SNEG I KIŠA, jutarnje temperature oko nule!

Duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Najniža temperatura kretaće se od minus dva do pet, a najviša od tri do sedam stepeni. U Beogradu će biti pretežno oblačno, suvo i hladnije vreme. Najniža temperatura biće oko jedan, a najviša oko pet stepeni.

U nedelju će biti umereno oblačno, u većini krajeva suvo, još samo ujutro u centralnim i južnim krajevima ponegde s kišom. Vetar slab i umeren, jugozapadni, uveče i tokom noći u skretanju na jugoistočni.Tokom noći sa subote na nedelju temperature će pasti i do minus pet. Tokom dana najniža temperatura od 0 do 6, a najviša od 7 do 13 stepeni.

Narednih sedam dana biće suvo, stabilno i prosečno hladno vreme za ovo doba godine. Očekuju se jutarnji mrazevi s čestom pojavom magle i niske oblačnosti, naročito u nižim predelima, po kotlinama i dolinama reka.

Biometeorološka prognoza za subotu, 21. novembar: Kod većine hroničnih bolesnika moguće su uobičajene tegobe. Oprez se savetuje nervno labilnim osobama i astmatičarima. Moguće reakcije meteoropata su reumatski bolovi i nesanica.

Kurir.rs/beta

Foto Zorana Jevtić

Kurir