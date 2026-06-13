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Antoni Gaudi bio je poznat kao "Božji arhitekta", a vekovima star dizajn luka na koji se oslonio za barselonsku Sagrada familiju pomaže joj da se uzdiže više od bilo koje druge crkve na svetu. Danas je taj dizajn usavršen primenom modernih tehnika.

U junu 1926. godine starijeg čoveka u zapuštenoj odeći oborio je tramvaj dok je prelazio ulicu na putu ka crkvi. Nekoliko dana kasnije preminuo je u sirotinjskoj bolnici. Taj čovek bio je Antoni Gaudi, koji će ostati upamćen kao „Božiji arhitekta”.

Gaudi je iza sebe ostavio monumentalan zadatak. Preminuo je usred izgradnje Sagrada familije - kultne, veličanstvene crkve u Barseloni, u severoistočnoj Španiji. Iz daljine, crkva se uzdiže iznad gradske panorame poput džinovskog, razgranatog organskog bića. Izbliza deluje još više kao živi organizam. Hipnotišuće detaljne fasade koje prikazuju biblijske teme izgledaju kao da izrastaju iz samog kamena.

Zamišljena tako da se gradnja nastavi dugo nakon njegove smrti, izgradnja Sagrada familije donela je izuzetne izazove. Gaudijevi crteži i makete uništeni su tokom Španskog građanskog rata 1936. godine, ostavljajući njegovim naslednicima vrlo malo materijala za rad. Svojevremeno se čak smatralo da su njeni visoki tornjevi preteški za svoje temelje i previše osetljivi na nalete vetra.

1/10 Vidi galeriju Posle pune 144 godine gradnje centralni vidikovac katalonskog remek-dela konačno je završen i otvoren za svet. Gaudijeva vizija oživela je u punom sjaju kroz 172,5 metara visok simbol vere - Kulu Isusa Hrista Foto: Privatna Arhiva

Ipak, 100 godina nakon Gaudijeve smrti papa Lav XIV posećuje Sagrada familiju u trenutku kada se svečano otvara centralni vrh crkve - Kula Isusa Hrista. Ona stoji potpuno završena na visini od 172,5 metara. Upravo to je Sagrada familiji donelo titulu najviše crkve na svetu.

Drevna inspiracija

Kao mlad, izuzetno ambiciozan i duboko religiozan katolički arhitekta, Gaudi je imao dva cilja, navodi Hejs van Hensbergen, istoričar umetnosti i Gaudijev biograf.

„Kao prvo, želeo je da stvori ‚Bibliju u kamenu’, što Sagrada familija i jeste. Ali takođe je želeo i da ispravi sve greške prethodnih arhitektonskih stilova.”

Da bi to postigao, morao je da se osvrne na jedno od čuda drevnog sveta - luk Tak-i Kisra u drevnom gradu Ktesifonu, na teritoriji današnjeg Iraka. Izgrađen između trećeg i šestog veka nove ere i visok 30 metara, ovaj luk predstavlja impresivan rani primer strukture koja se naziva katenarni luk.

Da biste razumeli oblik katenarnog luka, zamislite lanac koji držite samo za njegova dva kraja. On prirodno pada i pravi krivu. Ako tu krivu okrenete naopako i izgradite kameni luk prateći njen oblik, dobićete izuzetno stabilnu strukturu. Luk Tak-i Kisra stoji i danas, a i dalje je najveći luk od cigle na svetu.

„Smatran je jednim od sedam svetskih čuda”, kaže Van Hensbergen. Gaudi je nezasito tragao za fotografijama drevnih čuda poput ovog luka. Kao ambicioznom arhitekti, „bilo je nemoguće da i sam ne poželi da stvori novo svetsko čudo”, objašnjava Van Hensbergen.

Inspiracija: Luk Tak-i Kisra Foto: Privatna Arhiva

Katenarni luk

Posle decenija mukotrpnog istraživanja Gaudi je bio uveren da će mu katenarni luk pomoći da ispravi element koji ga je iritirao na katedralama tog vremena. Velike neogotske crkve oslanjale su se na takozvane leteće kontrafore - kamene podupirače koji se pružaju s gornjih zidova ka nižim nivoima - kako bi podržale svoje složene svodove.

Gaudi je bio izričit u tome da na svojoj crkvi neće imati leteće kontrafore. Smatrao ih je štakama koje drže zgradu koja ne može da izdrži sopstvenu težinu.

Umesto toga, okrenuo se katenarnom luku za dizajn stubova u glavnom brodu crkve, omogućavajući konstrukciji da nosi sopstvenu težinu, kao i težinu 18 kula zgrade.

Ekonomičan oblik katenarnog luka takođe je odgovarao Gaudijevoj prvoj želji: da stvori Bibliju u kamenu.

Očigledno je bio neko ko je bio fasciniran matematikom, ali uvek zato što je u njoj video delo Tvorca. Verovao je da su gravitacija i katenarni luk božanski izumi. To je za njega bio predivan lajtmotiv, svojevrsni naklon Bogu kao vrhunskom arhitekti.

Kako se Gaudijevo znanje o strukturama i silama razvijalo, postajao je sigurniji u nameri da iz bazilike ukloni sve svodove i lukove koji nisu bili strukturalno neophodni. Gaudijeva poslednja verzija eliminisala je sve osim najosnovnijih potpora. U glavnom brodu crkve upotrebio je svedene, razgranate stubove. Inspirišući se prirodom, ovi stubovi podsećaju na drveće čije se grane šire ka gore kako bi preuzele težinu krova i tornjeva iznad njih.

Teški tornjevi

Dok stojite u glavnom brodu crkve, okupani narandžastim i crvenim tonovima koji se prelivaju kroz zapadne vitraže, ovi stubovi u obliku drveća stvaraju iluziju bestežinskog stanja. Dok krivite vrat da biste videli gde se drveće spaja raskošnim plafonom ukrašenim cvetnim motivima, teško je poverovati da svako to stablo nosi nezamisliv pritisak koji dolazi odozgo.

Uprkos njihovom svedenom i ekonomičnom dizajnu, tokom izgradnje jednog od viših tornjeva pojavio se ogroman izazov: bio je pretežak. Kula Bogorodice ili Device Marije visoka je 138 metara i druga je po visini, odmah iza centralne Kule Isusa Hrista od 172,5 metara.

Kada je Kula Device Marije bila u fazi izgradnje, shvaćeno je da će stubovi ispod nje biti preopterećeni ako se ona izgradi tradicionalnim zidarskim metodama ili od armiranog betona s kamenom oblogom.

Jedno od rešenja bio je unutrašnji čelični ram, koji bi držao toranj, obložen tanjim betonskim panelima kako bi se olakšao teret. S tim planom, Sagrada familija je 2014. godine angažovala tim strukturnih inženjera iz firme „Arup” u Velikoj Britaniji.

- Sagrada familija je mesto iz legendi, zar ne - kaže Stiv Mekekni, strukturni inženjer u „Arupu”, koji je bio uključen u projekat od rane faze: - To je nešto o čemu sanjate da radite, i to nam se jednostavno pružilo.

Foto: Privatna Arhiva

ROĐENJE, STRADANJE I SLAVA: Tri fasade FASADA ROĐENJA okrenuta je ka istoku. Posvećena je Isusovom rođenju i detinjstvu, bogata je organskim detaljima, skulpturama iz prirode i jedina je izgrađena pod direktnim nadzorom Antonija Gaudija. FASADA STRADANJA okrenuta je ka zapadu. Prikazuje Isusovu patnju, raspeće i smrt. Stilski je potpuno suprotna prvoj - ima oštre, ogoljene i geometrijske linije koje podsećaju na kosti kako bi prenele bol. FASADA SLAVE okrenuta je ka jugu i predstavlja glavni, najveći ulaz u baziliku. Posvećena je nebeskoj slavi Isusa, njegovom vaskrsenju i večnom životu.

Inženjeri „Arupa” imali su radikalnu ideju za rešavanje problema težine kule. Predložili su da se potpuno odbace čelični ram i armirani beton. Umesto toga, predložili su upotrebu tanjeg sloja kamena, koji je napregnut unutrašnjim čeličnim tetivama (sajlama). To je bio znatan zaokret u odnosu na prvobitni plan.

Teorija iza ideje o panelima od prednapregnutog kamena jeste da zidana struktura može biti izuzetno jaka ako se sabije (izloži pritisku). Ako uradite suprotno od sabijanja i pokušate da je rastegnete, ona lako puca pod tenzijom i gubi snagu.

Kada vetar duva u kulu i gura je unazad, on dovodi privetrinsku stranu kule u stanje zategnutosti (tenzije). Zamislite da se sami nagnete unazad - zadnji deo vašeg tela će proći kroz blago sabijanje, dok se prednji deo rasteže pod tenzijom. Ova tenzija dovodi kamenu kulu u opasnost od pukotina i oštećenja.

Oblik katenarnog luka pomaže da kamen ostane u stanju sabijenosti koristeći samu masu tornja. Ali korišćenje panela koji su unutrašnje napregnuti čeličnim tetivama dodaje još više pritiska, čineći strukturu snažnijom. Sa ovim dizajnom, kada vetar duva, na privetrinskoj strani se pojavljuje minimalna tenzija.

Tetive iznad i između prozora takođe su pomogle da se prednapregnu oblasti koje bi inače bile sklone pucanju. Ovo je bilo važno jer su Gaudijevi dizajni bili puni prozora koji su omogućavali prirodnoj svetlosti da se uliva u baziliku ispod. Iako su prozori povećali složenost dizajna, oni su ključni deo lepote tornja, kaže Mekekni: - Bez prozora, poenta tornja se gubi, zar ne?

ZANIMLJIVOST: Sudoku i broj 33 Na fasadi se nalazi zanimljiva slagalica/sudoku, s jedinstvenom karakteristikom da je zbir njenih brojeva (bilo vertikalnih, horizontalnih ili dijagonalnih) uvek jednak broju 33, koliko je Hrist imao godina kad je umro.

Kula Device Marije i još pet centralnih kula završene su korišćenjem panela od prednapregnutog kamena, uključujući i Kulu Isusa Hrista. Od 2014. godine Sagrada familija naveliko koristi ovu metodu.

„Gaudi bi bio zaista uzbuđen zbog mogućnosti ovih novih tehnologija - veruje Van Hensbergen.

Gaudi je eksperimentisao s različitim metodama na Tornju Svetog apostola Varnave na Fasadi rođenja, koji je završen tokom njegovog života. Počeo je od dna sa peščarom iskopanim iz obližnje planine Monžuik, čija boja suptilno varira od sive do bež, zelene, oker, zlatne, ljubičaste i crvene. Do vrha je već koristio portland cement.

Njegovi eksperimenti su se isplatili. - Impresivno je znati koliki je kvalitet gradnje iz Gaudijevog vremena - kaže Fernando Vila, direktor tehnologije i inovacija u Sagrada familiji, koji vrh Tornja apostola Varnave opisuje kao „savršen” i nakon 100 godina.

Nezavršena crkva

Iako su se crkveni velikodostojnici, uključujući i papu Lava XIV, okupili da svečano otvore najviši toranj crkve na stogodišnjicu Gaudijeve smrti, izgradnja je još uvek daleko od kraja. Između ostalog, glavna fasada crkve - Fasada slave - tek treba da se završi.

Čak i nakon završetka moderne tehnologije pomagaće u održavanju zgrade. Promene vetra, temperature i pomeranje zgrade tokom vremena mogu dovesti do širenja pukotina unutar i izvan crkve.

Ranije se Sagrada familija oslanjala na alpiniste koji su pregledali pukotine i nedostatke na zgradi, trošeći dve godine da obiđu svaki deo bazilike. Danas koriste dronove i veštačku inteligenciju za otkrivanje pukotina koje zahtevaju pažnju. Kad se primeni veštačka inteligencija, biće moguće skenirati celu baziliku za samo mesec dana.

Daleko od toga da je fiksni spomenik od kamena, Sagrada familija reaguje na elemente skoro kao živo biće. Ovo neprestano kretanje i evolucija govore o Gaudijevom organskom dizajnu crkve. Priroda je njegov učitelj.

Foto: Privatna arhiva

KILOMETARSKA POVORKA: Smrt „prosjaka” koji je gradio za Boga Dan kada je stalo srce Barselone bio je obavijen dubokom tugom i gorkom ironijom. Sedmog juna 1926. godine Antonija Gaudija je na ulici pregazio tramvaj. Pošto je bio obučen u staru, pohabanu odeću, bez dokumenata i novca, prolaznici i taksisti su ga zamenili za običnog prosjaka i ostavili ga da leži. Preminuo je 10. juna u bolnici za siromašne, samo nekoliko dana pre nego što će svet shvatiti da je izgubio najvećeg arhitektu epohe. Ova stogodišnjica nas podseća da istinska veličina ne traži raskoš na zemlji, već je ostavlja iza sebe u kamenu. Sahrana je održana 12. juna 1926. Barselona je u potpunosti zanemela, a hiljade ljudi izašle su na ulice da upute poslednji pozdrav čoveku koji je postao duša njihovog grada. Gaudi je sahranjen tamo gde je proveo poslednje decenije svog života i gde je ostavio svoje srce - u kripti Sagrada familije. Dobijanje dozvole za sahranjivanje unutar kripte zahtevalo je posebnu papsku dozvolu (jer je to čast rezervisana za svetitelje ili visoke crkvene zvaničnike), ali s obzirom na to koliki je uticaj Gaudi imao, crkva je to odobrila bez odlaganja. Njegova grobnica se nalazi u kapeli Bogorodice od Karmela (Virgen del Carmen). Na njegovoj nadgrobnoj ploči na latinskom jeziku piše jednostavan, ali moćan natpis: „Antoni Gaudi Kornet. Iz Reusa. U 74. godini života, uzorni čovek i izvanredan zanatlija, autor ovog divnog dela, crkve, preminuo je pobožno u Barseloni desetog dana juna 1926. godine. Neka tako veliki čovek počiva u miru u očekivanju vaskrsenja mrtvih.”

Foto: ESPALE WORKS, S.L.

STRADANJE GAUDIJEVE VIZIJE: Pepeo i polomljeni gips Napad na Sagradu familiju u julu 1936. godine ostao je zabeležen kao jedan od najvećih kulturoloških i arhitektonskih gubitaka 20. veka. Ono što se dogodilo unutar njenih zidina prekinulo je direktnu nit sa Gaudijevim genijem i zauvek promenilo tok izgradnje bazilike. Samo dva dana nakon izbijanja Španskog gradanskog rata, tačnije, 20. jula 1936. godine, ekstremne anarhističke grupe iz organizacije FAI (Federación Anarquista Ibérica) upale su u kompleks Sagrada familije. Vođeni radikalnim antiklerikalizmom, odmah su podmetnuli požar u kripti crkve i razbili grobnicu samog Antonija Gaudija. Međutim, najveća katastrofa dogodila se u njegovoj studijskoj radionici, koja se nalazila odmah pored bazilike. Za svega nekoliko sati, u plamenu i pod udarcima čekića, uništene su hiljade stranica Gaudijevih ličnih beležaka, pisama, knjiga, crteža i originalnih skica. Uništena je kompletna fotografska dokumentacija koju je Gaudi koristio za analizu i proračune. Anarhisti su besomučno porazbijali fragmente i trodimenzionalne makete u razmeri, koje je arhitekta godinama strpljivo vajao. Ove makete su bile ključne, jer Gaudi nije bio arhitekta koji je zavisio od dvodimenzionalnih planova na papiru - on je razmišljao i projektovao trodimenzionalno kroz gips. Španski borci su se kasnije čak vratili s dinamitom u nameri da sruše veličanstvenu Fasadu rođenja (jedini veliki deo građevine koji je Gaudi lično završio), ali je ona u poslednjem trenutku spasena intervencijom predstavnika lokalne katalonske vlade. Ovaj gubitak je drastično usporio radove i izazvao velike kontroverze, koje traju i danas. Kritičari često naglašavaju da sve što je izgrađeno u drugoj polovini 20. i početkom 21. veka nije stoprocentno Gaudijevo delo, već interpretacija i pretpostavka njegovih naslednika zasnovana na preživelim krhotinama iz 1936. godine.

Foto: Privatna Arhiva

SIMBOLIKA: Zašto 18 kula i 172,5 metara Bazilika će imati 18 kula - 12 najnižih predstavljaju apostole (od 98,5 do 120 metara), četiri više jevanđeliste (135 m), još jedna viša Devicu Mariju (138 m) i, konačno, najviša s krstom Isusa Hrista (172,5 metara). Gaudi je namerno izabrao ovu visinu od 172,5 iz dubokih religioznih i filozofskih uverenja. Njegova osnovna ideja bila je da ljudsko delo nikada ne sme da nadvisi Božju kreaciju. On je mislio na brdo Monžuik koje se uzdiže na visini između 173 i 177 metara iznad nivoa mora. Iako je želeo da izgradi najvišu crkvu na svetu, u isto vreme je želeo da pokaže arhitektonsku skrušenost pred prirodom. Sa 172,5 metara, Sagrada familija jeste najviša hrišćanska crkva na planeti (prestigla je katedralu u Ulmu, koja ima 161,5 metara), ali je i dalje simbolično ispod prirode koja je okružuje. Zanimljivo je spomenuti da su kule obložene mozaicima od venecijanskog murano stakla, koji je korišćen i na mozaiku u Hramu Svetog Save u Beogradu.