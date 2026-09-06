Slušaj vest

Najčuvenija krađa umetničkog dela u istoriji počela je gotovo neverovatno jednostavno: bivši radnik Luvra ušao je u muzej, skinuo Leonardovo remek-delo sa zida i izašao na ulicu. Francuska policija dve godine nije uspela da pronađe ni sliku ni lopova, iako je u jednom trenutku proveravala upravo čoveka koji ju je držao sakrivenu u Parizu.

U utorak, 22. avgusta 1911, francuski slikar Luj Beru došao je u Luvr kako bi radio u salonu Kare, jednoj od najvažnijih prostorija muzeja. Na mestu na kom je visila „Mona Liza” zatekao je prazan zid.

U početku niko nije pomislio na krađu. Slike su povremeno skidane radi fotografisanja, čišćenja ili premeštanja, ali je proverom utvrđeno da Leonardov portret nije ni kod fotografa ni kod konzervatora. „Mona Liza” je nestala. Ono što niko nije znao bilo je još neprijatnije: lopov nije bio profesionalac, niti član međunarodne kriminalne grupe. Zvao se Vinčenco Peruđa, imao je 29 godina i veoma dobro je poznavao Luvr.

Rafaelo prvi izbor

Peruđa je rođen 8. oktobra 1881. u Dumenzi na severu Italije. Emigrirao je u Francusku i radio kao moler, dekorater i staklar, a preko firme angažovane u Luvru učestvovao je i u poslovima zaštite slika. Poznavao je hodnike, stepeništa, službene ulaze i svakodnevne navike zaposlenih.

Foto: Privatna Arhiva

Ponedeljak, 21. avgust 1911, bio je idealan za krađu. Muzej je bio zatvoren za publiku, ali su unutra bili radnici, majstori, čistači i fotografi. Čovek u radnoj odeći nije privlačio pažnju. Nešto posle sedam ujutru Peruđa je ušao kroz službeni ulaz i stigao do salona Kare. Kasnije je tvrdio da prvobitno nije planirao da ukrade baš „Mona Lizu”. Među italijanskim radnicima slušao je priče o umetninama koje su Francuzi odneli iz Italije tokom Napoleonovih ratova i želeo je, tvrdio je, da jednu „vrati” domovini. Razmišljao je o Rafaelovoj „Lepoj baštovanki”, ali je bila prevelika. „Mona Liza” je bila pogodnija. Skinuo ju je sa zida i odneo do službenog stepeništa, gde je uklonio ram i zaštitu, a sliku sakrio ispod radničkog ogrtača. Na izlazu je naišao na zaključana vrata. Dok je pokušavao da skine kvaku, pojavio se muzejski radnik. Umesto da posumnja, otključao mu je vrata.

Taj detalj kasnije je potvrđen u istrazi: radnik Luvra svedočio je da je nešto posle sedam sati zatekao čoveka na stepeništu i odvijenu kvaku. Drugi svedok izjavio je da je oko 7.30 na Keju Luvr video muškarca kako žurno odlazi s paketom dimenzija približno jednakih slici i nešto baca u jarak. Peruđa je izašao kroz vrata Žan Gužon. „Mona Liza” je bila na ulici.

Foto: Privatna Arhiva

Peruđa nije imao automobil, tajno skladište, kupca niti saučesnika koji ga je čekao. Odneo je sliku kući. Sakrivao ju je u svom skromnom pariskom smeštaju, u početku u prostoriji koja je služila kao ostava za drva, a kasnije, prema njegovom iskazu, u posebno napravljenom sanduku s dvostrukim dnom. Za to vreme Luvr još nije znao da je opljačkan. Tek narednog jutra Beruovo pitanje „Gde je Mona Liza?” pokrenulo je uzbunu. Muzej je zatvoren, pronađen je odbačeni okvir i postalo je jasno da je neko namerno izneo sliku. Istraga je ubrzo usmerena na ljude koji su poznavali Luvr iznutra. Među njima se našao i Peruđa. Policija je, dakle, došla do lopova. Ali ga nije prepoznala.

Zavaravanje tragova

Francuska policija proveravala je zaposlene, bivše radnike i majstore angažovane u muzeju. Peruđa je odgovarao gotovo svakom logičnom kriterijumu: poznavao je zgradu, radio sa zaštitnim staklima i mogao neupadljivo da se kreće u radnoj odeći. Uz to, policiji nije bio potpuno nepoznat zbog ranijih problema sa zakonom. Ipak, nije izdvojen kao glavni osumnjičeni. Sistem policijske identifikacije još je snažno počivao na Bertijonovoj antropometrijskoj klasifikaciji, pa podaci i otisci nisu mogli da se pretražuju kao u savremenim bazama. Čovek koji je znao Luvr nalazio se u policijskoj evidenciji i imao iskustva sa zaštitom slika ostao je van glavnog pravca istrage. Policiju je dodatno zavarala pretpostavka da krađa tako značajnog dela mora biti delo profesionalaca, međunarodnih trgovaca umetninama ili tajnog kolekcionara. Istina je bila mnogo jednostavnija. Najtraženija slika na svetu nalazila se u Parizu. Istraga je ubrzo dobila neočekivan pravac zahvaljujući Belgijancu Žeriju Pjereu, avanturisti i sitnom kriminalcu koji je ranije uspevao da iz Luvra iznosi drevne iberijske statuete. Neke od njih završile su kod mladog španskog slikara - Pabla Pikasa.

Pretres: Francuska policija u Peruđinom sobičku nije pronašla sliku Foto: Privatna Arhiva

Pjere je bio povezan i s pesnikom Gijomom Apolinerom, čiji je jedno vreme bio sekretar. Kada je posle krađe „Mona Lize” novinama otkrio da je ranije krao iz Luvra, policija je dobila dokaz da je muzejsko obezbeđenje zaista bilo ozbiljno kompromitovano. Apoliner je 7. septembra 1911. uhapšen i odveden u zatvor La Sante. Pikaso je saslušan jer je posedovao predmete ukradene iz istog muzeja. Obojica su imali razloga za strah, ali istraga nije pronašla nikakav dokaz koji bi ih povezao s nestankom „Mona Lize”. Dok je Pariz pričao o Pikasu i Apolineru, Peruđa je nastavio da živi u istom gradu. Prošla je 1911. Zatim 1912. I gotovo cela 1913.

Šta sa slikom

Problem za Peruđu više nije bio kako da ukrade „Mona Lizu”, već šta da uradi s njom. Tvrdio je da želi da je vrati Italiji, jer je pogrešno verovao da ju je Napoleon odneo iz njegove zemlje. Istorijska činjenica bila je drugačija: Leonardo je poslednje godine proveo u Francuskoj pod zaštitom Fransoa I, a „Mona Liza” je ušla u francusku kraljevsku kolekciju vekovima pre Napoleonovih pohoda. U novembru 1913. Peruđa je u Korijere dela seri video oglas firentinskog trgovca umetninama Alfreda Gerija. Pisao mu je pod pseudonimom „Leonard V.” i tvrdio da poseduje Đokondu. Original pisma kasnije je završio u sudskom predmetu.

Suđenje Peruđi Foto: Privatna Arhiva

Peruđa je pominjao vraćanje slike Italiji, ali i uslove pod kojima bi delo bilo ustupljeno, čak nudeći Geriju prednost i popust u odnosu na druge navodne zainteresovane kupce. Geri se obratio Đovaniju Pođiju, direktoru galerije „Ufici”, i njih dvojica su odlučili da nastave prepisku dok ne vide sliku. Peruđa je 10. decembra 1913. stigao u Firencu s „Mona Lizom” u prtljagu i odseo u hotelu „Tripoli”. Sledećeg dana Geri i Pođi otišli su s Peruđom u njegovu hotelsku sobu. Peruđa je otvorio sanduk. Pred njima se pojavila „Mona Liza”. Pođi je predložio da delo odnese u Galeriju „Ufici” radi stručnog pregleda. Peruđa je pristao i time napravio presudnu grešku. Slika je upoređena s fotografijama načinjenim pre krađe i stručnjaci su utvrdili da je original. Sačuvan je i Pođijev zvanični zapisnik o veštačenju. Peruđa se vratio u hotel. „Mona Liza” nije.

U petak, 12. decembra, umesto Gerija, na njegova vrata došla je policija. U sobi su pronađeni kofer, sanduk od grubog drveta s dvostrukim dnom, alat, ključevi njegovog stana u Parizu i Gerijeva pisma. Peruđa je priznao krađu.

Tvrdio je da nije imao saučesnike. Italijanski istražitelji nisu mu odmah poverovali. Od francuske policije zatražena je dokumentacija iz 1911, a karabinijeri su ispitivali njegovog oca, prijatelje i ljude s kojima je živeo u Parizu. Francuski policijski komesar Fransoa Vinjol stigao je u Firencu i suočen je s Peruđom. Tada se pokazalo da se njegovo priznanje poklapa s tragovima prikupljenim dve godine ranije: čovekom na službenom stepeništu, odvijenom kvakom i svedokom koji je na obali Sene video muškarca s paketom. Istražitelji su proveravali i Vinčenca Mora i Vinčenca Lančelotija. Peruđa je priznao da je Lančeloti jedno vreme čuvao sliku, ali nikada nije pronađen pouzdan dokaz da je još neko učestvovao u samoj krađi. Peruđa je ostao jedini optuženi. Mnogo veći problem za njegovu odbranu predstavljala su njegova pisma.

Patriotizam

Peruđa je tvrdio da je krađu izveo iz patriotizma, ali je još u decembru 1911. ocu pisao o sreći i bogatstvu koje očekuje. Istraga je otkrila i da je pre Firence otišao u London, gde je u ulici Old Bond razgovarao s poznatim trgovcima umetninama. Sud je kasnije smatrao da njegovi kontakti s trgovcima i pregovori o uslovima predaje slike ne dozvoljavaju zaključak da je postupao isključivo iz ljubavi prema Italiji. Patriotski motiv nije morao biti potpuno izmišljen. Ali očigledno nije bio jedini.

Doček: "Mona Liza" je vraćena u Luvr januara 1914. Foto: Privatna Arhiva

Sudski psihijatar Paolo Amaldi pregledao je Peruđu i zaključio da pokazuje ograničenu sposobnost logičkog rasuđivanja i kritičkog procenjivanja svojih postupaka.

Sud, međutim, nije prihvatio zaključak koji bi ga praktično oslobodio pune odgovornosti. Peruđa je izabrao dan kada je Luvr zatvoren za publiku, obukao odgovarajuću odeću, skinuo sliku, uklonio ram, izneo je iz muzeja, skrivao je više od dve godine, napravio sanduk s dvostrukim dnom, koristio pseudonim i pregovarao s trgovcima. Za sud to nije bio trenutak nerazumnog zanosa, već niz promišljenih postupaka. Krivični sud u Firenci proglasio je 5. juna 1914. Vinčenca Peruđu krivim i osudio ga na godinu i 15 dana zatvora. Odbrana se žalila. Apelacioni sud je 27. jula ponovo odbacio tvrdnju da je delovao isključivo iz patriotizma, ali je kaznu smanjio na sedam meseci i osam dana. Toliko je već proveo u pritvoru. Čovek koji je ukrao „Mona Lizu” mogao je da izađe na slobodu. Slika se do tada već vratila u Francusku. Pre povratka bila je izložena u Firenci, Rimu i Milanu, gde su je videle ogromne mase ljudi. U Luvr je vraćena 4. januara 1914.

Slava

Peruđa krađom nije stvorio slavu „Mona Lize”. Ona je vekovima pre njega bila Leonardovo remek-delo. Ali je zločin njenoj umetničkoj reputaciji dodao nešto novo: masovnu svetsku prepoznatljivost. Novine su dve godine objavljivale njeno lice, policijske tragove, teorije i glasine, dok su posetioci Luvra dolazili da gledaju čak i prazno mesto na kom je nekada visila. Peruđa je posle Prvog svetskog rata ponovo živeo u Francuskoj i radio kao dekorater i moler. Umro je 8. oktobra 1925, na svoj 44. rođendan. Njegova smrt prošla je gotovo nezapaženo. Ali priča o onome što je učinio nije. Danas „Mona Lizu” u Luvru čuvaju posebni bezbednosni sistemi i zaštitno staklo. Pred njom se svakodnevno okupljaju mase posetilaca. A 21. avgusta 1911. jednom bivšem radniku bilo je dovoljno nekoliko minuta da je skine sa zida i odnese kući.

Foto: Privatna Arhiva

LEGENDA O EDUARDU DE VALFJERNU "Šest kopija" koje niko nikada nije video Legenda o Eduardu de Valfjernu tvrdi da je krađa „Mona Lize” bila deo genijalne prevare u kojoj su bogatim kolekcionarima prodavane falsifikovane verzije slike. Navodni falsifikator Iv Šodron trebalo je da izradi kopije, dok je Peruđina krađa samo stvarala uverljivu priču potrebnu da se one prodaju. Ne postoji, međutim, potvrđen trag nijedne od tih slika. Čitava priča postala je poznata zahvaljujući novinskom tekstu objavljenom 1932, mnogo godina posle događaja i posle Peruđine smrti. Zbog nedostatka nezavisnih dokumenata ona pripada istoriji legendi nastalih oko krađe, a ne dokazanoj rekonstrukciji zločina.

Foto: Privatna Arhiva

BEZ DOKAZA Saslušanje mladog Pikasa Pablo Pikaso jeste završio pred istražiteljima, ali ne zato što je postojao dokaz da je učestvovao u krađi „Mona Lize”. Veza je nastala preko Žerija Pjerea, čoveka koji je ranije krao iberijske statuete iz Luvra. Neke od njih završile su kod Pikasa, dok je Pjere bio povezan i s Gijomom Apolinerom. Kada je Pjere posle nestanka „Mona Lize” javno otkrio svoje ranije krađe, policija je krenula tim tragom. Apoliner je uhapšen, Pikaso saslušan, a ukradeni predmeti vraćeni. Veza s „Mona Lizom” nije pronađena. Epizoda je, međutim, ostala toliko atraktivna da se ime jednog od najvećih slikara 20. veka i danas pojavljuje u gotovo svakoj priči o krađi.

Leonardo da Vinči Foto: Privatna Arhiva

ŽENA ČIJI OSMEH TRAJE PET VEKOVA Sa 15 godina postala gospođa Đokonda i rodila petoro dece "Mona Liza" nije naslikana za kralja, papu, niti neku od moćnih italijanskih dinastija. Iza portreta koji će postati najpoznatija slika na svetu nalazila se žena iz ugledne, ali ne vladarske firentinske porodice - Liza Gerardini, rođena u Firenci 1479. godine. Liza se 1495. udala za Frančeska del Đokonda, uspešnog firentinskog trgovca svilom. Upravo od njegovog prezimena potiče italijanski naziv slike „La Đokonda”, koji su Francuzi pretvorili u „La Žokond”. Naziv „Mona Liza” ima još jednostavnije poreklo: „Mona” je skraćeni oblik od „madona”, tj. gospođa, pa ime praktično znači gospođa Liza. Luvr delo danas zvanično vodi kao Portret Lize Gerardini, supruge Frančeska del Đokonda, a nastanak smešta u period od približno 1503. do 1519. godine. Liza je imala svega 15 godina kada se 5. marta 1495. udala za znatno starijeg firentinskog trgovca tkaninama i svilom Frančeska. U brak je donela imanje San Silvestro u Kjantiju. Frančesko je 1503. kupio kuću u ulici dela Stufa, a upravo se za taj period vezuje početak nastanka portreta koji će Lizu vekovima kasnije učiniti najpoznatijom ženom na svetu. Imali su petoro dece koja su doživela da budu zabeležena kao Pjero, Kamila, Andrea, Đokondo i Marijeta. Liza je, međutim, podizala i Bartolomea, Frančeskovog sina iz prethodnog braka. Dve ćerke izabrale su monaški život - Kamila je postala sestra Beatriče, dok je Marijeta uzela ime sestra Ludovika. O njihovom odnosu možda najviše govori Frančeskov testament iz 1537. godine. U njemu je Lizu opisao kao svoju „voljenu ženu”, naglašavajući njenu plemenitost i vernost, vratio joj miraz i pobrinuo se za njenu budućnost. Taj dokument predstavlja jedan od retkih neposrednih tragova o privatnom životu žene čiji je osmeh postao svetska misterija. Frančesko je umro ubrzo potom, a Liza ga je nadživela. Umrla je 15. jula 1542. godine sa 63 godine u manastiru Svete Ursule, kod svoje ćerke Marijete.

Naručio portret supruge: Frančesko del Đokona Foto: Privatna Arhiva