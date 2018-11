ON IMA 21 GODINU I ZARAĐUJE NEVEROVATNIH 450.000 DINARA MESEČNO! Ko su influenseri u Srbiji i čime se bave! OD LISTE ĆE VAM SE ZAVRTETI U GLAVI

Dok su njihovim roditeljima glavne zvezde bili Zdravko Čolić, Brena, Bijelo dugme ili Milena Dravić, idoli današnje omladine su Jutjub i Instagram face, koje sa svojim fanovima dele svaki delić svog života, ali i daju im najrazličitije savete, od onih za šminkanje, oblačenje, negu kose, do toga kako da savladaju zahtevne kompjuterske programe.



Takozvana generacija Z, mladi koji su rođeni krajem devedesetih i početkom dvehiljaditih, ne ispuštaju iz ruku pametne telefone i tablete, a slobodno vreme provode gledajući Jutjub snimke idola na koje se ugledaju i u kojima nalaze inspiraciju, a pored toga se sve češće i sami opredeljuju za kreiranje zanimljivih video-snimaka i komunikaciju s publikom.

KOLIKO ZARAĐUJU I ČIME SE BAVE

Baka Prase (21) iz Beograda - mesečno od 4.300 dolara godišnje od 51.900 dolara

- Trenutno najpopularniji srpski jutjuber, koji je slavu stekao tek za nešto više od godinu dana, a bavi se video-igricama, muzikom



Anđela (19) i Nađa (17) iz Požarevca - mesečno od 3.100 dolara godišnje od 37.500 dolara

- Sestre iz Požarevca koje žive u Francuskoj ovim poslom se bave od 2016. godine, a mogu da vam ispričaju kako da se uzdržite od zevanja ili šta sve možete vezanih očiju ili bez ruku



SerbianGamesBL - Bogdan Lalović (28) - mesečno od 2.900 dolara godišnje od 34.600 dolara

- Najpoznatiji srpski komentator igrica, koji to već radi dve godine



Muđa Stefan Vuskanović (20) iz Drmna - mesečno od 2.900 dolara godišnje od 34.200 dolara

- Jedan od prvih koji je pokrenuo Jutjub kanal 2013. godine i stekao neverovatnu popularnost, igra video-grice s tatom, čiji je nadimak Ćale



Stuberi - mesečno od 2.800 dolara godišnje od 33.800 dolara

- Ovu grupu čine Aleksandar Kesegi, Dario Kesegi, Dušan Vuković, Luka Kovačević, Mila Kovačević i Jelena Keseg, a svoje rodno selo Novi Žednik predstavili su na internetu na kreativan način, prave muzičke spotove, kratke skečeve i kratke filmove



Jana Dačović (19) iz Kraljeva - mesečno od 868 dolara godišnje od 10.400 dolara

- U svet Jutjuba zakoračila je 2014. godine, a može da vas posavetuje kako da se našminkate ili uredite sobu. Objavile je knjigu „Lepota - vlogerski priručnik s preporukama Jane Dačović“



Marija Žeželj (19) iz Novog Sada - mesečno od 164 dolara godišnje od 20.000 dolara

- Prvi video-sadržaj objavila sa 15 godina, a izdala je i dve pesme, ali i roman „Moj slatki život“, bavi se modom i savetima vezanim za lepotu



* Podaci su uzeti sa sajta Socialblade.com, koji pruža statističke podatke Jutjub kanala i drugih društvenih mreža i ne predstavljaju procenu redakcije Kurira



Srpska javnost je ostala šokirana ovom pojavom prvi put na Sajmu knjiga pre nekoliko godina, kada je jedna od prvih srpskih modnih blogerki Zorana Jovanović, zvana Zoranah, sa svojom knjigom napravila veću pometnju nego svi drugi srpski ali i strani pisci zajedno.



Devojčice su satima stajale u redu samo kako bi dobile potpis, ali i fotografiju sa svojim idolom.



Za Zoranom su došli i mnogi drugi... Osim što zarađuju milionske iznose, ovi „klinci“ stvaraju euforiju kod svojih obožavalaca gde god se pojave, zaustavljaju saobraćaj i imaju neverovatan uticaj na omladinu. Kurir vam predstavlja neke od najuticajnijih srpskih influensera.

Anastasija Grujić grujic_anastastija

UJUTRU STUDENT, UVEČE INFLUENSER



Anastasija Grujić (19) bivši je model, modna blogerka i studentkinja Pravnog fakulteta iz Novog Sada, koja je radila sa nekim od najvećih modnih kuća u svetu, kao što su „Najki“, H&M, „Humel“, „Koka-Kola“ i drugi.

- Počela sam da se bavim ovim pre dve godine, kad sam prestala da budem model. Prvo sam počela da pišem blog, pa zatim prešla da snimam za Jutjub. Na primer, ja studiram, tako da moj svaki dan započinje kao svakom drugom studentu, tek posle predavanja krećem da budem influenser - odgovaranje na mejlove, editovanje i snimanje videa, i naravno fotografisanje za Instagram. Ume da bude naporno da sve to postignete i uklopite. U Srbiji ljudi još uvek ovaj posao nisu priznali kao pravu profesiju, pa se smeju tome što radimo, čudno im je... Zna da bude neprijatno kad nekom kažete da ste influenser, podsmevaju se, ne znajući da vi zapravo od toga živite - kaže Grujićeva.

Kako kaže, svaki uspeh dolazi nakon mnogo rada, truda, uloženog vremena i uz 100 odsto posvećenosti.

- Publiku najviše privlači takozvani kontent, na našem jeziku „sadržaj“, to jest ono što postavljate mora da bude zanimljivo i privlačno ljudima, da bi neko redovno gledao vaše slike, snimke i prihvatio vaš rad. Treba da budete jedinstveni. Klijenti znaju da budu teški, pogotovo kad se radi o domaćim firmama. U Srbiji to još uvek nije razvijeno toliko koliko u svetu, pa je svima još čudan i nepoznat ceo taj pojam, a samim tim nekad ne znaju šta traže ili traže neke besmislice, pošto ne znaju kako sve funkcioniše. Naravno, ima i odličnih saradnji, samo je bitno da taj kim pregovarate razume jezik interneta i vas. Tako se postižu najbolji rezultati - kaže Grujićeva.



Vladimir Gašić StreetFashion101

PRVI MUŠKI MODNI BLOGER U SRBIJI

Vladimir Gašić je prvi muški modni bloger u Srbiji, jutjuber i stilista iz Novog Sada, koji je svoju karijeru započeo 2014. godine otvaranjem modnog bloga pod imenom StreetFashion101. Posle bloga usledilo je i otvaranje Jutjub kanala, kao i pravljenje Instagram naloga, a danas sarađuje s velikim brojem kompanija, poput H&M i „Adidasa“, a od svog imena napravio je brend.

- Započeo sam sve iz čiste ljubavi prema modi, ali i zbog nedostatka iste kada su muškarci u pitanju. Želeo sam da svojim pristupom promenim pogled ljudi kada je reč o muškoj modi. Tokom godina blog je evoluirao u ono što je sada tačnije brend. Kod nas se, nažalost, ovakav vid karijere ne smatra poslom niti bilo čim sličnim, dok u svetu ljudi dosta dobro žive od ovog - kaže Gašić za Kurir, ali dodaje da ne može da se žali jer zarađuju od svoje 18. godine.

Prema njegovim rečima, velika prednost ovog posla je što ne zahteva određeno radno vreme.

- Uglavnom jednom nedeljno izbacujem video na Jutjub, sam editujem svoj kontent, sam odlučujem šta ću da snimim i sa kim, što je veliki plus. Ništa ne forsiram nego po svojoj želji činim i zato ni jedan dan nije isti. Publiku najviše privuče povezanost s vama. Kada oni vide da ste vi potpuno svoji i iskreni, tada će se najbolje povezati s vama i s vašom pričom, i to je ono što je i najbitnije za ovaj posao. To je ono što je prednost, jer će se ljudi uvek bolje povezati sa osobom koja će im reći tačno svoje utiske o nekom proizvodu, a ne sa bilbordom ili reklamom na televiziji.

Anastasija Đurić stashafashion

OD DIPLOMSKOG RADA DO BESPLATNE BIZNIS KLASE

Modna blogerka Anastasija Đurić počela je da se bavim ovim poslom među prvima u Srbiji još davne 2009. godine, a blog je otvorila kao eksperiment pisanje diplomskog rada. Od tada se proširio i na priču o putovanjima, zatim i na Instagram i Jutjub, stekla je ogromnu popularnost, a postala je i prvi bloger u regionu koji je imao saradnju sa avio-kompanijom i koji je dobio biznis klasu na prekookeanskom letu.

- Na početku mi je to bio samo hobi, ali sada je ovo već posao kome sam posvećena 24 sata, sedam dana u nedelji, ali posao koji je moja strast. Jedan moj radni dan izgleda ovako: ujutru odgovaranje na mejlove, sastanci, zatim snimanje videa, događaji ili slikanje, a posle i editovanje tih slika, kreiranje sadržaja, montaža videa, koja ume da potraje i po celu noć, smišljanje novih tema... Trudim se da pružim nešto što nije već viđeno i kada su snimci i odevne kombinacije u pitanju - kaže Đurićeva.

Najveći uspeh bio je kada je, ističe, počela da radom pomaže devojkama i kada je napustila državni posao i počela da zarađuje od hobija.

- Publiku najviše privlači potpuna otvorenost, ali to znači i da ih najviše interesuje intimni deo života, što je i najveći izazov posla, jer se trudim da neke delove privatnog života zadržim za sebe. Takođe, publiku privlače i drame, tipa javne svađe s drugim jutjuberima ili čak s nekim brendom ili klijentom, ali ja to nikada nisam radila.

Milan Đorđević i Laura Tešanović kanal „Crni i Laura“

BITI INFLUENSER PREDSTAVLJA VELIKU ODGOVORNOST

Milan Đorđević Crni (30), diplomirani stomatolog, i Laura Tešanović (26), Srpkinja poreklom iz Sidneja, čine ne samo ljubavni par već i Jutjub zvezde s hiljadama pratilaca na njihovom kanalu „Crni & Laura“, na kome postavljaju snimke svojih partnerskih poduhvata u najpopularnijim video-igrama i drugim zanimljivim temama. Zaljubljenici u igrice od malih nogu, svoj kanal otvorili su u aprilu ove godine, što ih po sopstvenim rečima čini „veteranima na ovakvom dinamičnom terenu“.

- Od malih nogu smo Milan i ja na konzolama i računarima. Ispratili smo i prešli sve popularne igrice i njihove generacije. Prvi uspeh nam se desio na samom početku naše karijere kreatora video-sadržaja kada smo pozvani smo da budemo deo projekta „Tim trendi ng“. To je bio sjajan period kada smo se mi gejmeri okupili da živimo u luksuznoj vili, ali i kada smo dobili puno podrške od naših najpopularnijih jutjubera - kaže Laura, koja još uvek uči srpski, što je njihovim pratiocima posebno simpatično, i nastavlja:

- Za kreiranje sadržaja za Jutjub nije potrebno ništa posebno od opreme, dovoljna je kamera mobilnog telefona, za ozbiljnije projekte ipak je adekvatnija neka bolja video-kamera ili foto-aparat prilagođen za snimanje video-snimaka. Za profesionalne gejmere tu je, naravno, potrebna i naprednija oprema: jak računar, maksimalno brz i stabilan internet protok, mikrofoni, adekvatan prostor nalik studiju. Izuzetno je naporno i nije za svakoga, to je naša strast za koju se borimo.

Milan i Laura priznaju da je biti influenser, a samim tim i javna ličnost veliki izazov i odgovornost za njih.ž

- Donosi pregršt toga lepog, poruke podrške, divnu energiju, armiju pratilaca koji vole vaš rad. Pored toga, predstavlja i veliki izazov jer nije uvek lako biti u fokusu. Takva pozicija donosi i veliku odgovornost. Hteli to ili ne, vi formirate nečije mišljenje, svojim ponašanjem i porukama koje šaljete utičete na život i stavove vaših pratilaca. Ja to sve shvatam veoma ozbiljno i odnosim se prema tome s poštovanjem i zahvalnošću. Publiku privlači kvalitetan sadržaj i dobri prezenteri. Ako imate harizmu i dobru energiju, volite to što radite, vaša strast je očigledna i prepoznatljiva - otkriva Milan.

Najpopularniji u svetu SVETSKE BLOGERKE ZARAĐUJU MILIONE

Jedan od prvih influensera u svetu je poznata starleta Kim Kardašijan, koja je slavu stekla objavljivanjem pornića, a danas se njeno carstvo procenjuje na stotine miliona dolara.

Trenutno neki od najpopularnijih influensera u svetu su Kjara Feranji, Ejmi Song, Aleks Čang i drugi. Svaka od navedenih blogerki koristi svoj blog kao platformu za reklamiranje svojih proizvoda, kurseva, garderobe itd. Bez mnogo razmišljanja na prvo mesto najpoznatijih svetskih influensera mnogi bi stavili italijansku blogerku Kjaru Feranji, devojku koja je u kratkom roku napravila modno carstvo i koja godišnje zarađuje neverovatnih 17 miliona evra. Počela je s blogom The Blonde Salad 2009. godine, izbacila liniju cipela i modnih dodataka u martu 2011, a ove godine kolekciju je proširila i na odevne komade, koji se prodaju kao ludi!

