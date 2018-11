ANALITIČAR RADULOVIĆ ZA KURIR: I Rusija i Ukrajina opterećene Krimom

Vlade Radulović, vojnopolitički analitičar, kaže za Kurir da je posle iznenadne eskalacije napetosti u Kerčkom prolazu juče došlo do smirivanja strasti, ali da međunarodne organizacije prate dešavanja...

- Strasti su se smirile na terenu, ali zakazana je sednica Saveta bezbednosti UN, NATO se oglasio saopštenjem da pažljivo prati situaciju, Italija je na zahtev Ukrajine pozvala na sednicu OEBS, dok ukrajinski parlament Vrhovna rada najavljuje uvođenje ratnog stanja u trajanju od 60 dana.



Čini se da je do napetosti došlo neočekivano. Kome više odgovara eskalacija?

- Rusija je opterećena Krimom i Donbasom još od 2014. godine, dok Ukrajina želi da ova pitanja vrati u centar pažnje javnosti smatrajući ih svojom teritorijom. Do sada je postojala neka vrsta džentlmenskog sporazuma dve strane oko Kerčog prolaza. Ukrajinski brodovi na putu iz Marijupolja za Odesu ili iz Crnog mora u Azovsko more najavljivali su se ruskoj strani i nije bilo problema. Sada Ukrajinci tvrde da su poštovali proceduru, dok Rusi to demantuju. Teško je reći šta se zaista dogodilo.



Iz Kijeva su stizali pozivi da se sruši most preko Kerčkog prolaza...

- Ukrajina se bunila od početka izgradnje mosta jer Krim percipira kao svoju teritoriju. I Rusi su otišli predaleko. Na dva mala vojna broda i jedan tegljač digli su „suhoje“ i helikoptere tipa „K-52 ajkula“. Rusi su juče otvorili Kerčki prolaz u skladu s međunarodnim zakonima o plovidbi.



Ukrajina je tražila pomoć NATO u rešavanju spora.

- Iluzorno je očekivati da će se NATO umešati i rizikovati rat sa Rusijom zbog jednog tegljača. NATO će pozvati na smirivanje situacije i neće reagovati jer Ukrajina i nije član Alijanse.

ZAŠTO JE VAŽAN KERČKI PROLAZ? Kerčki prolaz povezuje Azovsko i Crno more. Rusija je pripojila Krim nakon referenduma 2014, koji Ukrajina ne priznaje. Ovaj prolaz je dobio na značaju nakon što je preko njega izgrađen most kojim je Rusija povezala Krim sa kopnom. Tako je praktično odsečen veliki deo ukrajinske obale na Azovskom moru. Odsečena od ostatka Ukrajine ostala je i strateški važna luka Marijupolj. Kerčki prolaz je morski put kojim Ukrajina izvozi čelik, gvožđe i žito.

