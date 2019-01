KIJA I SLOBA POPULARNIJI OD TEA I DEKIJA! Uporedili smo popularnost rijaliti likova i vrhunskih sportista na društvenim mrežama! Rezultat je pred vama! (FOTO)

Dobro došli u Srbiju, zemlju sporta! A, ne, ne... Nekad bilo. Dobro došli u Srbiju, zemlju rijaliti zvezda! Svi podaci o popularnosti iz prethodnih nekoliko godina govore u prilog toj činjenici.

foto: EPA/ Mike Nelson, Profimedia

Kija Kockar je na društvenim mrežama popularnija u Srbiji od Dejana Stankovića! Luna Đogani takođe... O Staniji Dobrojević da i ne govorimo, ona je popularnija od Dekija, Bobija Marjanovića i Miloša Teodosića zajedno. Samo Novak Đoković, najbolji teniser na svetu, i Nemanja Matić, fudbaler Mančester junajteda, popularniji su od ove starlete, ali najviše zbog toga što njih prati veliki broj stranaca! Pitanje je da li i oni u Srbiji imaju više pratilaca od Stanije.

foto: Profimedia, Dragan Kadić



Kako smo dospeli do toga da nacija više voli da na Instagramu vidi sliku učesnika rijalitija Slobe nego Tea, Bobija ili Nikole Jokića, zvezda NBA lige? Više volimo da čujemo šta je rekla Stanija nego bilo koji naš sportista na planeti! Svi oni imaju manje pratilaca od nekog do juče anonimnog pevača.



- Kroz prizmu dve stvari to može da se posmatra. Drugačiji je profil ljudi koji su aktivni na društvenim mrežama od onih koji prate sportske događaje... Takođe, ti rijaliti likovi stiču popularnost a da, realno rečeno, ništa nisu uradili. Eto, pojavili su se u tom programu i to im je donelo te hiljade pratilaca. Sa druge strane, sportista trenira ceo život da bi postigao nešto, njemu i nije cilj taj vid popularnosti - objašnjava psihoterapeut Zoran Milivojević za Kurir.

foto: Zorana Jevtić



Reči s početka teksta o promeni „idola“ države deluju pomalo zastrašujuće.



- To je realna mogućnost, ka tome se ide, ali to je proces. Ne može se to dogoditi za godinu, dve, ali ako se nastavi sa ovakvim trendom, moguće je da se desi i ta prevaga. Međutim, taj trend može i da se zaustavi jer mi imamo sportsku genetiku kao nacija i biće ovde uvek talentovanih sportista - u ohrabrujućem tonu zaključuje Milivojević.

foto: Printscreen

Brojke

RIJALITI UZ FUDBAL! Rejtinzi prenosa najvažnijih sportskih događaja i rijaliti programa gotovo da su postali ujednačeni! Naime, otvaranje „Zadruge 2“ pratilo je 2,1 milion ljudi. Tek nešto malo više ljudi gledalo je i fudbalski meč Srbije i Gruzije, koji je bio odlučujući za plasman naše reprezentacije na Svetsko prvenstvo.



(Kurir.rs/Miloš Bjelinić /Foto: Printscreen, Zorana Jevtić, Profimedia, Dragan Kadić)

Kurir

Autor: Kurir