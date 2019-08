JASENOVAC AUŠVIC BALKANA: Stepinac znao za zločine i prao ruke

Alojzije Stepinac dočekao je uz pozdrave i čestitke formiranje NDH, kao tvorevine nastale rasparčavanjem Kraljevine Jugoslavije pod naletom nacističke Nemačke, smatrajući taj dan prekretnicom i činom Božje providnosti...

On je 20. januara 1942. postavljen od Pija XII za vikara ustaške, domobranske i italijanske vojske. Postaje član Hrvatskoga državnog sabora... Na o tvaranju Sabora drži govor u kome ponovo slavi Pavelića...

S druge strane ... postoje svedočenja da je u određenim slučajevima Stepinac spasavao ... Srbe i Jevreje... Diana Budisavljević ... međutim, navodi da je Stepinac tek od 1943. počeo pružati ozbiljniju pomoć, a da se pre toga ili pravdao da ne može pomoći ili u prazno obećavao...

Jamašita kriterijumi

... U prepisci s kardinalom Maljoneom od 23. maja 1943, kada može posredno, preko Vatikana, da suštinski utiče na tadašnje prilike, Stepinac ublažava zločine braneći vlast NDH... Ovo pismo je možda i njegova najteža optužnica. U izveštaju Ambasade Velike Britanije iz Beograda od 1953, ističe se da je Stepinac održavao „nepotrebno srdačne odnose“ s nemačkim i italijanskim okupacijskim vlastima, kao i sa ustašama, kao i da nije zauzeo javan stav protiv masakra nad Srbima i Jevrejima.

... Neodoljivo se nameću asocijacije na japanskog admirala Tomojukija Jamašitu, koji je od 1941. do 1945. upravljao Filipinima... Sud koji ga je osudio na smrt utvrdio je da je za vreme evakuacije Manile bila izvršena serija zločina, a da je Jamašita to morao znati jer je to bila notorna stvar. Jamašita nije ... učinio dovoljno da spreči te zločine, te je tada zauzet stav da je nadređeni (a pod tim se ne podrazumeva samo vojni nadređeni...) odgovoran i za dela svojih potčinjenih ukoliko su ti zločini očiti, notorni. Slučaj Jamašite postao je ... standard u međunarodnom pravu... Ako bismo striktno primenjivali „Jamašita kriterijum e“, koje je ... primenio i Haški tribunal, Stepinac bi nesumnjivo bio odgovoran zato što je znao ili mogao znati za teške zločine ... a nije ništa preduzeo da spreči ta dela. Argument da u vreme Stepinca nije ... postojao institut komandne odgovornosti ne stoji jer nije ni u vreme Jamašite...

... Kvantitet i intenzitet zločina, kao i sistemsko, čak zakonsko normiranje zatiranja Srba i Jevreja... jasno ukazuju da je on znao manje-više realno stanje stvari. Stepinčeve sugestije i određena kritika su „pontijepilatovsko pranje ruku“... Ne postoje dokazi koji bi ga povezali direktno sa zločinima... Međutim, on definitivno jeste čovek sistema NDH, koje se ne odriče niti je kritički posmatra.

Kanonizacija

... I kritičari njegovog dela stava su da su njegova (posleratna) osuda i zatvaranje posledice protivljenja novim vlastima i političkog sukoba Vatikana i Jugoslavije... Imajući u vidu težinu zločina u NDH, kanonizacija Stepinca ima elemente sekundarne viktimizacije žrtava i njihovog potomstva.

Ustaše se sjatile u Argentini S LAŽNIM PASOŠEM U BUENOS AJRES Ministarske funkcije u vladi tzv. NDH između 1941. i 1945. zauzimala su 42 muškarca. Četvorica, od kojih je Mladena Lorkovića i Antu Vokića dao smaknuti sam Pavelić, nisu doživela kraj rata. Nove jugoslovenske vlasti uhvatile su i na smrt osudile 13, uključujući Milu Budaka i Slavka Kvaternika. Od preostalih 25 ustaških ministara, nekolicina je pobegla u SAD (Andrija Artuković i Janko Tortić) i druge zemlje, dok se njih 17 preko Austrije i Italije sklonilo u Argentinu... Pavelić je stigao u Buenos Ajres italijanskim brodom „Sestrijere“ novembra 1948. pod lažnim imenom Aranzos Pal (Pablo) s pasošem Međunarodnog crvenog krsta br. 74369, izdatim u Rimu 5. jula 1948... Procene o broju (hrvatskih) doseljenika su od 5.000 do 20.000...

ČINJENICE O STEPINCU * rođen 1898, umro 1960. * austrougarski oficir na italijanskom frontu * zagrebački nadbiskup od 1939. * Osu|en 1946. zbog saradnje sa ustašama, ostatak života proveo u kućnom pritvoru i u zatvoru * član Sabora i vojni vikar NDH * predsedavao komitetom za prisilno prekrštavanje Srba * dobio orden zasluge NDH

