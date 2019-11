DAN KAD SE ANTE PAVELIĆ UJEDINIO SA SRBIJOM! Tog 1. decembra u delo je pretočena jugoslovenska ideja

Neka živi Njegovo kraljevsko veličanstvo kralj Petar! Neka živi Vaše kraljevsko visočanstvo! Neka živi ceo naš ujedinjeni srpsko-hrvatsko-slovenački narod! Neka živi slobodna i ujedinjena Jugoslavija - počeo je i završio Ante Pavelić pred prestolonaslednikom Aleksandrom Karađorđevićem tog 1. decembra 1918. u u 20 sati u kući Krsmanovića u Beogradu, kada je proglašeno Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca, kako je bio prvobitni naziv države stvorene na današnji dan.

Aleksandar je Paveliću, onom starjem - „zubaru“ (1869-1938), nikako ovde nije reč o istoimenom ustaši - poglavniku NDH, između ostalog, odgovorio na Adresu: ... Neka današnji velik čin bude najlepši venac na slavnim grobovima mojih oficira i vojnika palih za slobodu, i najdivnija kita na grudima njihovih srećnijih ratnih drugova koji sa mnom doživiše da izvojuju pobedu nad silnim neprijateljem, uz veliku i plemenitu pomoć naših moćnih saveznika... Neka nam uvek bude srećno i slavno naše Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca.



Ko daje više

A do toga se došlo vrlo mukotrpno i u to vreme bez ikakve podrške saveznika s kojima je Srbija krv lila u Prvom svetskom ratu. Jugoslovenska ideja postojala je još u 19. veku, ali za ovu priču prvi bitan, formalni akt je Niška deklaracija Narodne skupštine Kraljevine Srbije od 7. decembra 1914. To je, zapravo, bila izjava srpske vlade (kratak izvod u okviru) s Nikolom Pašićem na čelu, kojom je prvi put zvanično saopšteno da je ratni cilj Kraljevine Srbije ujedinjenje svih Južnih Slovena u jednu državu. Bilo je to vreme kada se vrh države pod naletom Austrougara povukao iz prestonice u Niš, kada su Italija, Rumunija, Bugarska još gledale koja strana daje više u teritorijama srpskim i/ili austrougarskim...

Terazije čuvaju istoriju... Kuća Krsmanovića, gde je živeo Aleksandar Karađorđević po završetku rata

Londonski ugovor

Sledi ovde važan tajni Londonski ugovor od 26. aprila 1915, kojom sile Antante za savezništvo Italiji garantuju velike ustupke nauštrb Austrougarske, pa i u Dalmaciji i Jadranskom primorju, gde su živeli Srbi, Hrvati i Slovenci, kao i protektorat nad Albanijom, koju su Srbi zauzimali u Prvom balkanskom ratu... A onda oktobra 1915. dolazi ofanziva Centralnih sila, kojima se priključila i Bugarska, Srbija je okupirana, odbija kapitulaciju i prolazi Albansku golgotu, sledi prebacivanje na Krf, gde je država funkcionisala sve do oslobođenja 1918. Tu je doneta i čuvena Krfska deklaracija 20. jula 1917, čiji su potpisnici Pašić u ime Vlade Kraljevine Srbije i Ante Trumbić u ime Jugoslovenskog odbora kao predstavnika Srba, Hrvata i Slovenaca iz Austrougarske, čije je sedište bilo u Londonu. Uz veliko povuci-potegni, silne svađe - Pašić hteo unitarnu državu, Odbor federalnu, usvojena je deklaracija, dakle neobavezujući dokument, kojim su se saglasili o stvaranju zajedničke države (glavne odredbe videti u okviru).

Žrtvama u ratu do ujedinjenja... Srpska vojska

Kraj rata

Usledila je potom stalna „borba“ i na međunarodnom planu, što za priznanje ovakvog nauma, a što i između samih potpisnika i utrkivanje od jednih do drugih savezničkih vrata. U međuvremenu, Amerika je već bila ušla u rat te 1917. na strani Antante, a potom je predsednik SAD Vudro Vilson januara 1918. proklamovao čuvenih 14 tačaka, među kojima i pravo naroda na samoopredeljenje. Septembra 1918. probijen je Solunski front, kreće oslobađanje Srbije, saveznici vode ključnu ofanzivu na Zapadnom frontu, ali još nisu bil načisto da li sačuvati Austrougarsku. U međuvremenu, u našoj priči se javlja treći činilac - pomenuto Vijeće, obrazovano u Zagrebu oktobra 1918, čiji je predsednik bio Anton Korošec, a potpredsednici pomenuti Pavelić i Svetozar Pribićević. Igra postaje još zamršenija, a Nikola Pašić 12. oktobra od Saveznika traži deklaraciju u kojoj će „proklamovati da je Srbija njihov lojalni saveznik od početka ovog rata i kao takve smatraju i njenu braću Srbo-Hrvate i Slovence u Austro-Ugarskoj, te da su spremni da potpomognu njihovo ujedinjenje sa Srbijom u slobodnu i demokratsku državu, onakvu kakva je predviđena Krfskom deklaracijom“. Saveznici ne reaguju, Austougarska se, jasno je, raspada, Srbiji se prisajedinjuju Crna Gora, Vojvodina, Vijeće 29. oktobra u Zagrebu proglašava Državu Slovenaca, Hrvata i Srba, 11. novembra rat se završava, sledi 1. decembar. Krenulo se u zajedničku priču, koja se završila u krvi devedesetih, a SRJ, kao mali sukcesor velike Juge, gasi se 2006. crnogorskim referendumom.

Krfska deklaracija MONARHIJA S KARAĐORĐEVIĆIMA NA ČELU I autorizovani predstavnici Srba, Hrvata i Slovenaca, konstatujući da je jedini i neodstupni zahtev našega naroda, zahtev koji on postavlja na osnovu načela slobodnog samoopredeljenja naroda da bude potpuno oslobođen svakog tuđinskog ropstva i ujedinjen u jednoj slobodnoj nacionalnoj i nezavisnoj državi, složili su se da ta njihova zajednička država bude zasnovana na ovim modernim i demokratskim principima: - Država Srba, Hrvata i Slovenaca, poznatijih i pod imenom Južnih Slovena ili Jugoslovena, biće slobodna, nezavisna kraljevina s jedinstvenom teritorijom i jedinstvenim državljanstvom. Ona će biti ustavna, demokratska i parlamentarna monarhija s dinastijom Karađorđevića na čelu... - Država ova zvaće se: Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, a vladalac: kralj Srba, Hrvata i Slovenaca. - Ona će imati jedan državni grb, jednu državnu zastavu i jednu krunu. Ovi državni emblemi biće sastavljeni iz naših sadašnjih, posebnih emblema... - Posebne zastave, srpska, hrvatska i slovenačka, ravnopravne su i mogu se isticati i slobodno upotrebljavati u svima prilikama. I grbovi isto tako. - Sva tri narodna imena: Srbi, Hrvati i Slovenci, potpuno su ravnopravna na celoj teritoriji Kraljevine. - Obe azbuke, ćirilica i latinica, takođe su potpuno ravnopravne. - Sve priznate veroispovesti vršiće se slobodno i javno. - Kalendar treba što skorije izjednačiti. - Teritorija Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca obuhvata svu onu teritoriju na kojoj živi naš troimeni narod u kompaktnoj i neprekidnoj masi, i ona se bez povrede životnih interesa celine ne bi smela krnjiti. Naš narod ne traži ništa tuđe: on traži samo svoje i želi da se sav, kao jedna celina, oslobodi i ujedini. I za to on, svesno i odlučno, isključuje svako delimično rešenje svoga narodnog oslobođenja i ujedinjenja. Naš narod postavlja kao jednu nerazdvojnu celinu problem svoga oslobođenja od Austro-Ugrarske i njegovog ujedinjenja sa Srbijom i Crnom Gorom u jednu državu. Po načelu slobodnog narodnog samoopredeljenja, nijedan deo ove celine ne može se pravično odvojiti i prisajediniti drugoj kojoj državi bez pristanka samoga naroda. - Jadransko more biće slobodno i otvoreno - Svi građani (državljani) na celoj teritoriji jednaki su i ravnopravni prema državi i pred zakonom. - Izborno pravo za izbor narodnih poslanika za Narodno predstavništvo, kao i izborno pravo za opštine i druge upravne jedinice, jednako je i opšte, i vršiće se neposrednim i tajnim glasanjem po opštinama. - Ustav, koji će posle zaključenja mira doneti Ustavotvorna Skupština, izabrana na osnovu opšteg i jednakog, neposrednog i tajnog prava glasa, biće osnova celom državnom životu...I Ustav i drugi zakoni, koje bude donela Ustavotvorna Skupština, stupaju u život kada ih kralj sankcioniše. Tako ujedinjeni narod Srba, Hrvata i Slovenaca sastavljao bi državu koja bi brojala oko 12 miliona državljana.

Niška deklaracija VOJEVANJE ZA UJEDINJENJE SVE NAŠE NESLOBODNE BRAĆE Uverena u rešenost celoga srpskoga naroda da istraje u svetoj borbi za odbranu svoga ognjišta i svoje slobode, Vlada Kraljevine smatra kao svoj najglavniji i u ovim sudbonosnim trenucima jedini zadatak da obezbedi uspešan svršetak ovog velikog vojevanja koje je, u trenutku kad je započeto, postalo ujedno borbom za oslobođenje i ujedinjenje sve naše neslobodne braće Srba, Hrvata i Slovenaca. Sjajni uspeh koji ima da kruniše ovo vojevanje iskupiće obilato krvave žrtve koje današnji srpski naraštaj podnosi. U toj borbi srpski narod nema izbora, jer se između smrti i života ne bira. On je na nju prinuđen i vodiće je sa onakom istom nesalomnom energijom s kakvom se pre sto godina borio za svoj Vaskrs iz kosovske grobnice. Vlada će se truditi da bude veran izraz te rešenosti narodne... - pisalo je, između ostalog, u Niškoj deklaraciji.

Nikako nije išlo KRALJEVINU PRIZNALE SAMO NORVEŠKA I SAD Novonastalu državu prvo je priznala Norveška (pod uticajem SAD) 26. januara 1919, a potom i SAD 7. februara. Britanija i Francuska, kao i sve ostale države nisu to učinile sve do Versajskog sporazuma od 28. juna 1919. U međuvremenu potpisani su i mirovnih sporazum i s neprijateljima iz rata. A poslednji čin bio je Rapalski ugovor od 12. novembra 1920, koji je potpisan sa Italijom s kojom je bilo najviše problema zbog Dalmacije i primorja. Interesantno je da Kraljevinu SHS tokom 1919. nisu priznale države Južne i Centralne Amerike, i to samo zato što vlada KSHS nije uputila vladama tih zemalja zvanično obaveštenje o ujedinjenju.

