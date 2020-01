SIMBIOZA ČOVEKA I MAŠINE: Transhumanizam - borba za dosezanje besmrtnosti!

Osobe koje u ovom trenutku imaju manje od 40 godina neće umreti jer će ljudska vrsta 2050. dosegnuti besmrtnost.

To je bombastično najavio dr Ijan Pirson, britanski futurolog.

Mlado telo

On je samo jedan od naučnika koji veruju da je već današnja tehnologija blizu toga da produži ljudski život, nevažno da li za 20, 50 ili 500 godina. Takav cilj, koji je moguće postići na nekoliko načina, ostvario bi ono za čim ljudska vrsta traga još od vremena Epa o Gilgamešu ili vremena alhemičara i potrage za kamenom mudrosti.

- Mnogo ljudi je zainteresovano za večni život. Uvek je bilo tako, ali sada mnogi veruju da je večni ili bar produženi život moguć. Jedan od načina je korišćenje biotehnologija i medicine da se telo obnavlja i podmlađuje. Niko ne želi da živi večno, ali da mu telo bude kao u čoveka od 95 godina, već želi telo osobe u dvadesetim ili tridesetim godinama. Ipak, mnogo je veća verovatnoća da ćemo život produžiti povezivanjem umova s mašinama. Tako bismo živeli u klaudu (oblaku), a onda bismo mogli našu svest da prebacujemo u androide. To znači da bi naš digitalni mozak, smešten u kompjuterskom sistemu, mogao da živi večno, ali i da koristi robotske avatare - rekao je Pirson za San.

Upozorava... Rej Kurcvajl foto: Profimedia

Imitacija mozga

Mnoge od tehnologija koje se pominju kao sredstvo za dostizanje besmrtnosti već postoje. Ksenoboti, žive mašine napravljene od mrtvih ćelija sa embriona žabe, primer su toga. Moguće je koristiti ih za ubijanje ćelija raka, kao i obnavljanje starih i bolesnih ćelija u telu. Osim toga, naučnici su već dokazali da je moguće regenerisati krv i delove tela, klonirati rezervne organe, produžiti život genskom terapijom... - Imitacija ljudskog mozga u elektronskim sistemima radila bi mnogo brže nego naši biološki mozgovi. Tehnologija koja je potrebna za napredno skeniranje mozga i prebacivanje svesti biće dostupna oko 2030, kad će veštačka inteligencija biti skoro jednaka kao ljudska - tvrdi futurista Rej Kurcvajl u knjizi „Singularnost je blizu“.

On predviđa da će do spajanja ljudi i mašina, a samim tim i dosezanja besmrtnosti doći do 2045. godine.

foto: Shutterstock

Ilon Mask i kiborzi

Veštačka inteligencija postaće važnija od čoveka ako uskoro ne dođe do spajanja ljudi s mašinama i ne postanemo kiborzi, poručio je Ilon Mask, milijarder i osnivač kompanija „Tesla“, „Spejs eks“ i „Neuralink“. - Uskoro ćemo verovatno videti sve veće spajanje biološke i digitalne inteligencije. Uglavnom je reč o prebacivanju podataka, brzini između mozga i njegove digitalne verzije. Kompjuteri komuniciraju brzinom od nekoliko biliona bita u sekundi, dok podatke u kompjutere ljudi unose brzinom od 10 bitova u sekundi. U vreme kada se veštačka inteligencija širi, ljudi mogu da postanu beskorisni ako se i sami ne spoje s mašinama. Pojedini sistemi AI postaju toliko pametni da su danas ispred najpametnijih ljudi, a to je opasna situacija - rekao je on 2017. godine.

Iako transhumanizam kao filozofija postoji već dugo, Mask je američki milijarder koji je dosad najotvorenije pričao o tome.

REŠIO PROBLEM Nil Haribson jedinstven primer Umetnik je prvi priznati kiborg foto: Profimedia Umetnik Nil Harbison (37) prvi je pred zakonom priznati kiborg, a na implantaciju jedinstvene antene odlučio se zbog toga što je rođen s retkom vrstom daltonizma - ahromatopsijom. - Tokom celog detinjstva hteo sam da ignorišem postojanje boja. To je bilo teško, jer su svi pričali o bojama. Zato sam rešio da to promenim - ispričao je on. Tokom 2003. godine njemu je instalirana antena koja snima boje, a onda informacije o njima blutut konekcijom šalje u čip u Nilovom mozgu, gde on te informacije obrađuje kao zvuk. Sama antena je 2009. unapređena, tako da beleži i infracrveno i ultraljubičasto svetlo.

PITANJA I ODGOVORI Šta je u stvari transhumanizam? - Prema definiciji Maksa Mura iz 1990. godine, transhumanizam je filozofija života u kojoj se zahteva razvoj i ubrzana evolucija inteligentnih bića. Cilj je prevazići trenutnu ljudsku formu i ljudska ograničenja, i to pomoću nauke i tehnologije. Zašto očekivati sve te promene? - Pogledajte oko sebe. Uporedite svet danas sa onim od pre samo 50 godina. Nije previše smelo verovati da će u sledećih 50 godina biti još većih promena. Internet je počeo da povezuje ljude, stvarajući novi sloj kompleksnosti društvu u kome je informacija najvažnija. Projekat ljudskog genoma je završen, a proučavanje naših gena se nastavlja. Performanse kompjutera se udvostručuju svakih 18 meseci i uskoro će imati moć računanja kakvu ima i ljudski mozak. Farmaceutske kompanije prave lekove koji mogu da menjaju raspoloženje i mnoge aspekte ličnosti. Mnogi ciljevi transhumanizma mogu biti ostvareni već sa sadašnjom tehnologijom. Šta znači termin postljudi? - Budućnost pripada bićima čije osnovne sposobnosti radikalno prevazilaze sposobnosti današnjih ljudi, a ne mogu se više smatrati ljudima prema današnjim standardima. Mnogi transhumanisti veruju da ćemo, ranije ili kasnije, prerasti u postljude - imati neverovatan intelekt, biti imuni na bolesti, moći sami da menjamo svoje raspoloženje i osećanja. Postljudi će možda biti potpuno sintetička veštačka inteligencija, možda ljudska svest prebačena u mašine, a možda nadograđena i unapređena ljudska bića. Da li su za takav razvoj potrebne hiljade godina? - Teško je predvideti koliko će trajati tehnološki razvoj. Sletanje na Mesec se dogodilo ranije nego što je iko očekivao, ali energija dobijena fuzijom nam je daleka i posle pola veka iščekivanja. Šta ako ne uspe transhumanizam? - U transhumanizmu se ne igra samo na jednu kartu. Čak i ako ne uspemo da pobedimo sve bolesti, pobedićemo većinu. Ima mnogo puteva koji vode do cilja trashumanizma. * Sa sajta Whatistranshumanism.org

NAČINI ZA PRODUŽETAK ŽIVOTA Regenearcija • Regenerativne transplantacije krvi i pilule za regeneraciju mogle bi da produže ljudski život za 15 odsto. Nanotehnologija • Ksenoboti su samo jedna vrsta nanobota. Plan je da se oni šalju u krvotok, gde bi mogli da napadaju ćelije raka ili da obnavljaju stare i bolesne ćelije. Genska terapija • Naučnici već izvode gensku terapiju, za koju veruju da bi mogla da zaustavi proces starenja i produži život ljudi za oko 25 odsto. Bionički delovi tela • Metamaterijali mogu da budu iskorišćeni za stvaranje veštačkih, bioničkih organa. Bionički delovi tela će omogućiti duži život. Robotski avatari • U jednom vidu kibernetske besmrtnosti, svest ljudi će se prebacivati u robotske avatare. U teoriji, tada će biti moguć večni život. Molekularna manipulacija • Naučnici poput dr Pankaja Kapahija molekularnom manipulacijom produžili su život crva do pet puta, a veruju da je to moguće i kod ljudi. Kloniranje organa • Već je moguće kloniranje ušiju, kostiju i kože, a veruje se da će uskoro biti moguća zamena svih obolelih organa u ljudskom telu. Prenos u mašinu • Najčuvenija ideja kibernetske besmrtnosti je prebacivanje svesti čoveka u mašinu i provođenje večnosti u virtuelnom svetu.

Kurir.rs/ Autor Andrija Ivanović Foto: Shutterstock

Kurir