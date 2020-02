INFEKTOLOG PROF. DR ŽARKO RANKOVIĆ: Ne plaši me epidemija, Srbija je spremna, imamo iskustva sa sličnim pretnjama

Virus prate temperatura, kašalj, malaksalost, glavobolja, baš kao i kod gripa, s tom razlikom što pacijenti uz sve to imaju i proliv

Profesor infektologije dr Žarko Ranković objašnjava za Kurir zašto su stručnjaci Svetske zdravstvene organizacije (SZO) mutirani koronavirus (2019-nCoV) proglasili globalnom pretnjom.

- To su uradili, pre svega, zbog država u kojima zdravstveni sistem nije na visokom nivou, odnosno ne bi mogao efikasno da se nosi s tom bolešću, u koje Srbija ne spada, jer smo imali već iskustva s ostalim pretnjama - ptičjim gripom, svinjskim, SARS, ebolom - i izvukli smo pouke.

Virus koji plaši ceo svet ima iste simptome kao i običan grip. Da li ipak postoji neka razlika?

- Uglavnom su isti simptomi: temperatura, malaksalost, kašalj, bol u mišićima... Baš kao i kod gripa. Ali, prema poslednjim informacijama, pacijenti koji imaju koronavirus češće imaju proliv uz sve to. Inkubacija bolesti nešto je duža nego kod gripa. Ministar zdravlja Kine rekao je da ona traje do 14 dana, dok je kod gripa ona uglavnom od dva do pet dana.

Da li očekujete bolest u Srbiji, odnosno kad?

- Ako i bude bilo slučajeva, oni će odmah biti registrovani prilikom ulaska u zemlju. Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ blagovremeno su preduzeli sve mere da se bolest ne širi. Niko ne može reći da obolelih neće biti, ali verujem da neće izbiti epidemije kod nas.

Ko su najugroženiji?

- Najugroženiji od koronavirusa, kako su objavili Kinezi, jesu slične grupe stanovništva kao i kod gripa - deca, trudnice, stariji od 65 i hronični bolesnici.

Koje su mere zaštite?

- Kineske vlasti savetuju svojim građanima potpuno iste mere zaštite koje važe za sve respiratorne infekcije - pranje ruku od 20 sekundi pod tekućom vodom, nošenje maski, koje bi trebalo da se menjaju na sat vremena, jer posle toga gube svoju zaštitnu funkciju, da se ne ide u gužve, da se provetravaju prostorije, zatim raznovrsna ishrana puna vitamina, šetnja... Naravno, na prve simptome potrebno je da se građani jave svojim izabranim lekarima.

Da li postoje lekovi ili vakcina?

- Ne postoje ni lek ni vakcina. Trenutno se radi na stvaranju vakcine. Veruje se da će ona biti gotova za godinu dana. Potrebno je da se prvo izoluje virus, pa onda urade eksperimenti na životinjama, potom na ljudima - dobrovoljcima. Terapija bolesti je simptomatska - nadoknada elektrolita, tečnosti, spuštanje temperature, u težim slučajevima respiratorna potpora, tj. da se pacijent priključi na veštačka pluća.

DA SE PRENOSI KAPLJIČNIM PUTEM, BILO BI MNOGO OPASNIJE Kako se prenosi koronavirus (2019-nCoV)? - Što se tiče grada Vuhana, najčešće su obolevali najuži članovi porodice inficiranog, a oni su bili u kontaktu sa obolelom osobom i njenim izlučevinama. Imamo i podatak da je inficirano 15 zdravstvenih radnika koji su, takođe, bili u kontaktu sa obolelima. Mislim da nije dominantan kapljični put prenosa, kada se virusi prenose kada čovek govori, kija, kašlje. Jer da je to u početku bio dominantni put, Kina bi imala mnogo više obolelih nego što je to sada slučaj. Moguće je da je taj virus dalje mutirao, zbog čega je registrovano brzo prenošenje sa čoveka na čoveka. Tome u prilog ide trenutna situacija u Kini. Ipak, još ima dosta nepoznanica kad je reč o tom virusu.

