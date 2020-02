EPIDEMIOLOG DR RADMILO PETROVIĆ O ZAŠTITI: Maske nositi i u zatvorenom, koronavirus dugo stoji i u osušenim kapljicama

Sigurno da će koronavirus stići i u Srbiju, ali ovde neće imati šanse da se širi s obzirom na to da će onaj ko ima simptome odmah u karantin. Naša zemlja je spremna za virus, iako nije u velikoj opasnosti.

Epidemija koronavirusa završiće se za tri-četiri meseca, a proleće će umnogome tome pomoći, poručio je u intervjuu za Kurir poznati srpski epidemiolog u penziji dr Radmilo Petrović, koji je radio u Institutu za imunologiju i virusologiju „Torlak“.

SZO je proglasila vanrednu situaciju na globalnom nivou. Šta to praktično znači za ceo svet, pa i za Srbiju? Kolika je opasnost od širenja epidemije?

- Opasnost za svet nije tako velika, najveća je za Kinu, gde će se i dalje širiti još nekoliko nedelja ili mesec-dva. Za Srbiju je opasnost ista kao i za druge zemlje. Možda se desi da jedan, dva ili tri zaražena dođu u Srbiju, ali će odmah biti smešteni u karantin, čime će širenje virusa biti sprečeno. Nema opasnosti, ni panike. Moja prognoza je da će u Kini, dolaskom lepog vremena i proleća, situacija da se smiruje.

Koliko lako i brzo ovaj virus može da se prenese sa čoveka na čoveka?

- Ne znam zašto neke kolege izbegavaju da kažu da se virus prenosi dominantno respiratornim putem - disanjem, odnosno kapljicama koje izlaze nakon kijanja, kašljanja... To su kapljične sluzi sa puno virusa, sasuše se u vazduhu, lebde, postanu takozvana kapljična jezgra i ostaju dugo u vazduhu. Maske treba nositi i u zatvorenom prostoru. Taj virus je prešao sa neke toplokrvne životinje na ljude, razmnožava se u ljudima i širi tim respiratornim kapljicama. Izgleda da je virus dosta otporan u spoljašnjoj sredini i da se duži vremenski period zadržava u tim kapljicama ili kad se one osuše, pa padnu na sto, neku površinu. To je mogućnost prenošenja. Jedno je sigurno, taj virus duže se zadržava u organizmu nego grip.

Šta mislite, koliko brzo će se prenositi i širiti?

- U Kini je velika gustina stanovništva, a ne znam kakvi su klimatski uslovi i kada će tačno doći toplo vreme. Mislim da će za nedelju-dve epidemija da gubi na dinamici i da će se virus sve manje prenositi, a da će epidemija do leta biti gotova.

Kolike su šanse da koronavirus stigne u Srbiju i kad bismo to mogli da očekujemo?

- Sigurno će doći, kao i sve. Može doći neko ko se zarazio ili u Kini, ili u nekoj drugoj zemlji. Ovde virus neće imati šanse da se širi, jer će svako ko je sumnjiv biti stavljen u karantin. Kod nas neće biti epidemije. Rekao bih da naši to drže pod kontrolom.

Da li je Srbija spremna za koronavirus?

- Zašto ne bi bila? Ima kontingent da potvrdi da li je neko zaražen ili nije. Spremni smo, iako nismo u velikoj opasnosti.

Kada bismo mogli da očekujemo vakcinu?

- Ne slažem se s nekima da će biti gotova za tri meseca. Tehnološki postupak je takav da neće biti gotova pre jeseni. Treba da se završe i ispitivanja i da se proizvede najmanje 2,5-3 milijarde doza vakcine, jer Kina ima 1,3 milijarde stanovnika, a to znači da svako treba da primi najmanje dve doze da bi se stvorio imunitet na koronavirus.

Da li to znači da će u nedostatku vakcine biti veliki broj smrtnih ishoda?

- Broj smrtnih slučajeva će se smanjivati, virus će polako gubiti na svojoj agresivnosti i virulenciji. U svakoj epidemiji uvek je prvi udar s najvećom smrtnošću, iza toga se smrtnost polako smanjuje. Trenutno je prvi udar u toku, u februaru će možda biti ista situacija kao i januaru, a od marta će da se smanjuje, a smanjivaće se i broj obolelih.

Možete li da procenite koliko će trajati epidemija? Neki spominju rok od godinu dana...

- Epidemija će trajati tri-četiri meseca, ne verujem da će biti duže od toga. Smrtnost će biti manja u odnosu na SARS.

