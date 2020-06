SLUČAJ DŽEFRIJA EPSTINA I VEZE S POLITIČARIMA: Čudovišta koriste moć i novac da siluju decu

Milijarder pedofil Džefri Epstin 10. avgusta prošle godine bio je sam u svojoj ćeliji, u zatvoru na Menhetnu, kada je od čaršava napravio omču. Jedan kraj je vezao za gornji krevet, drugi oko vrata, pa je kleknuo na pod i - ubio se.

Tako bar glasi zvanična verzija vesti o smrti čoveka koji je decenijama organizovao orgije s decom za neke od najmoćnijih ljudi Amerike i sveta, a od pravde se krio zahvaljujući novcu, političkim vezama i bizarnim uslugama koje je činio.

Mrtva usta ne govore

Na vest o smrti u ćeliji svi ti moćnici su odahnuli, bez obzira na to da li su učestvovali u orgijama ili su se pozdravljali s milijarderom na žurkama koje su okupljale ceo džet-set. A nisu se više osetili ugroženo ni kada je druga autopsija, koju je izveo patolog dr Majkl Bejden, pokazala da povrede na Epstinovom telu pokazuju da se nije ubio, već da je ubijen. Što bi rekli, mrtva usta ne govore. Veruje se da bi Epstin imao šta da kaže o tome ko je sve devojčice koje je on skupljao na ulici koristio za ispunjenje najperverznijih snova, kome je on pomagao, a ko je pomagao njemu da 2008, nakon priznanja na sudu da je organizovao lanac maloletnih prostitutki, u zatvoru, i to s pravom da izlazi po 12 sati dnevno, provede samo 13 meseci.

Donacije strankama

Jedna od tajni kako je uspeo da prođe nekažnjeno za svoje zločine bile su političke veze. Samo javni podaci, piše Biznis insajder, pokazuju da je Epstin, koji je profesionalnu karijeru započeo kao nastavnik fizike i matematike, donirao 147.426 dolara raznim demokratama, a 18.250 dolara republikancima. Usluge, a primer toga je informacija da je bivši predsednik Bil Klinton njegov privatni avion (neki ga nazivaju „Lolita ekspres“) koristio 26 puta, drugi su deo cele priče, a koliko novca je tek odlazilo u njihove džepove ispod stola, teško je i pretpostaviti.

U svemu tome mu je pomoglo to što je, kako tvrde njegove žrtve, sve što se dešavalo na njegovim imanjima - u Njujorku, na Floridi, na takozvanom pedofilskom ostrvu - snimao.

- Epstin i Žislen Maksvel su sve snimali. Jednom mi je pokazao sobu u kojoj se na televizorima videlo sve što se dešavalo u svim sobama. Pitala sam ga zašto to radi. Rekao mi je: „Čuvam. Sve čuvam u svom sefu“ - ispričala je za CBS Marija Farmer, jedna od žrtava.

Postojanje snimaka do sada nije potvrđeno, ali već i nagoveštaj da postoje kod mnogih izaziva strah.

Kraljević na udaru

Kako je već pomenuto, Klinton i njegova supruga Hilari bili su deo socijalnog kruga Džefrija Epstina. S njim se družio i sadašnji predsednik SAD Donald Tramp. Spisak drugih je ogroman - ima tu ministara, guvernera, gradonačelnika... Sigurno jedan od najpoznatijih moćnika koji su učestvovali u orgijama Džefrija Epstina je princ Endru, mlađi sin britanske kraljice Elizabete Druge. Američko ministarstvo pravde ove nedelje podnelo je britanskim vlastima zahtev za saslušanje kraljevića.

- Princ Endru ponovo sebe lažno predstavlja kao nekog ko želi da sarađuje sa nama u istrazi o Epstinu. Međutim, odbija da svedoči i stalno odbija zakazivanje saslušanja. Pre četiri meseca nam je i poručio da neće dozvoliti saslušanje - rekao je Geoffrey Berman, tužilac Menhetna.

Reč kao okidač

Epstinove žrtve danas su uglavnom žene u dvadesetim ili tridesetim godinama. Mnoge od njih o paklu kroz koji su prošle ne žele da govore. Međutim, najhrabrije ne odustaju od toga da se otkrije istina o monstrumima koji koriste novac i moć da se seksualno iživljavaju nad decom.

- Džefri je lovio devojčice koje su bile u problemima, koje su u suštini bile beskućnice. Tražio je one za koje je mislio da ih niko neće slušati i bio je u pravu - ispričala je za Majami herald Kortni Vajld, koju je silovao kada je imala samo 14 godina.

Džina-Lisa Džons (30) takođe je imala 14 kada je upoznala milijardera.

- Svakog dana mučim samu sebe i mentalno i fizički. Nikad ne mogu da zaustavim misli. Reči pokreću sećanja. Za mene, to je reč „čisto“. Govorio mi je da sam čista u toj sobi, pa kad je čujem, setim se svega što mi je u toj sobi radio - ispričala je ona za Majami herald.

DŽEFRI EPSTIN - BIOGRAFIJA Rođen 20. januara 1953. u Njujorku

Srednju školu je završio sa 16 godina

Uprkos inteligenciji, napustio je koledž

Karijeru je započeo 1974. kao nastavnik matematike i fizike

1976. počeo je da se bavi finansijama

Već 1988. imao je svoju konsultantsku firmu i prve milijarde

Istraga protiv njega pokrenuta je 2005. godine

2008. priznao je da je imao lanac maloletnih prostitutki

Osuđen je na 18 meseci robije, ali je posle tri i po bio u luksuznom krilu i imao je pravo da izlazi 12 sati dnevno

Uhapšen je ponovo u Nju Džerziju 6. jula 2019.

Ubio se 10. avgusta u zatvoru

BIL KLINTON bivši predsednik SAD foto: Profimedia Bil Klinton je hvalio Epstinovu inteligenciju i humanitarni rad u nekoliko intervjua, ali pre nego što je njegovo ime postalo poznato široj javnosti. Izveštaji o letovima otkrili su da je često, najmanje 26 puta, za putovanja koristio njegov privatni avion, nazvan „Lolita ekspres“. Spominjalo se da je učestvovao u mnogim žurkama koje je milijarder organizovao. Klinton tvrdi da nije znao ništa o Epstinovim zločinima. DONALD TRAMP predsednik SAD foto: Profimedia Donald Tramp je više puta javno nazivao Epstina „sjajnim tipom“ i „čovekom s kojim se zabavno družiti“. Zna se da su zajedno odlazili na zabave, nekad kod Epstina, nekad u Trampovo odmaralište Mar-a-Lago. Iako je fotografisan na mnogim od tih žurki, na njih je dolazio s tadašnjom devojkom, a kasnije suprugom Melanijom. Dosad ga niko nije optuživao za samu pedofiliju, ali jeste za poslovne veze sa Epstinom. PRINC ENDRU vojvoda od Jorka foto: Profimedia Sin britanske kraljice godinama se družio sa Epstinom i Maksvelovom. Uslikan je na zajedničkim žurkama ne samo u Americi već i u Sen Tropeu, u Francuskoj, kao i u Tajlandu. Jedan je od retkih koji se sastajao s njim i nakon hapšenja i puštanja iz zatvora. Virdžinija Roberts Đufre tvrdi da je imao seksualne odnose s njom kada joj je bilo samo 17 godina. ŽISLEN MAKSVEL britanska bogatašica foto: Profimedia Bivša partnerka Džefrija Epstina i ćerka britanskog medijskog mogula Roberta Maksvela saučesnik je milijardera u „regrutovanju“ devojčica za orgije. Žrtve je opisuju kao njegovu madam, pa je ona drugooptužena u većini tužbi. LARI SAMERS bivši ministar finansija SAD foto: Profimedia Bivši predsednik Univerziteta Harvard i eks-ministar finansija SAD imao je sjajne odnose sa Epstinom - zajedno su učestvovali u panelima, išli na zabave, družili se... Epstin je zbog njega čuvenom univerzitetu dao 30 miliona dolara. Nakon hapšenja, Samers je odbijao da komentariše svoje poznanstvo sa Epstinom. VILIJAM BAR ministar pravde SAD foto: Profimedia Sadašnji ministar pravde Epstinov je prijatelj od sedamdesetih godina prošlog veka, kada ga je njegov otac zaposlio kao nastavnika fizike i matematike u privatnoj školi. Pojedini agenti FBI u javnosti su komentarisali da se plaše kako će koristiti svoj položaj da pomogne prijatelju.

