TAJNA BRITANSKE ELITE: Mališane zlostavljali vitez, voditelji i poslanici

Džimi Sevil (1926-2011) bio je jedan od najpoznatijih britanskih voditelja, di-džejeva i humanitaraca. Zbog toga je proglašen vitezom još 1990. godine. Međutim, manje od godinu dana nakon njegove smrti, u javnosti su se pojavile informacije da je tokom života seksualno zlostavljao stotine ljudi - od osmogodišnjih dečaka i devojčica do odraslih žena.

I - ovaj voditelj BBC nije bio jedini.

Vrh ledenog brega

Uz njega, svoj položaj na čuvenom britanskom javnom servisu zloupotrebljavao je i Stjuart Hol, koji je za razliku od Sevila bar jednom uhapšen, ali odmah i pušten.

A to je tek početak ledenog brega - takozvani Vesminsterski dosije, koji policija krije sama od sebe više od 30 godina, optužio je britansku političku elitu za smišljeno zlostavljanje najmlađih.

- Sevil i Hol bili su serijski seksualni predatori i BBC je propustio najmanje pet prilika da zaustavi njihova zlodela. Sevil je seksualno napadao kad god mu se za to pružila prilika i to je činio u bukvalno svakoj prostoriji BBC. Njegova taktika je bila da devojčice i ponekad dečake prvo pozove da ga gledaju u studiju, a onda bi ih spopadao u svlačionici. Kad se jedna mlađa saradnica žalila upravi, rečeno joj je da „ćuti jer je on VIP ličnost“. Dvojica menadžera su se suočila sa Sevilom zbog toga što vodi devojčice kući, ali im je on rekao da to radi jer nemaju gde da prespavaju - piše u izveštaju Dženet Smit.

Navodi se da je zlostavljanje trajalo od 1956. do 2006, ali da je najgore bilo sedamdesetih. Sevil je silovao najmanje 72 osobe, od kojih su neke imale samo 10 godina, dok je Hol imao najmanje 21 žrtvu. Takođe, izveštaj navodi da su najmlađe imale 10 godina.

- Sevil i Hol, koristili su svoju slavu i poziciju da se ponašaju kao čudovišta. Celo društvo je krivo za to što se događalo - piše u izveštaju.

Zločini u javnosti

Zlodela dvojice voditelja su privukla veliku pažnju 2012. godine, kad su isplivala u javnost. Ali situacija je mnogo gora s političarima, o čijim se zlodelima čak i nakon Vestminsterskog dosijea, u kojem su navedeni dokazi, imena zlotvora, način na koji operišu, malo govori... Ovaj izveštaj napravio je poslanik torijevaca Džefri Dikens i još 1984. predao ga ministru za bezbednost.

- Pune četiri godine, od 1981. do 1985, Dikens je u parlamentu pozivao na borbu protiv pedofilskog lanca. On je još 1981. imenovao diplomatu i bivšeg operativca MI6 Pitera Hajmana kao jednog od ljudi u tom lancu. Dve godine kasnije upozorio je da „velika, velika imena funkcionišu u pedofilskom lancu i koriste svoj uticaj da to rade“. Tokom rasprave 1985. Dikens je upozorio da su pedofili zli i opasni i da na dečjoj pornografiji zarađuju veliki novac - piše Independent.

Ne veruju policiji

Predaja dosijea možda je i pokrenula kratku istragu osamdesetih. Priča je ponovo privukla pažnju devedesetih godina, pa 2003. i 2013. Ispostavilo se da čak 114 dokumenata iz dosijea više nema, da su nestali iz policijskih fioka. Istrage Skotland jarda su prestajale, samo dokazujući da su najmoćniji ljudi iza tih zločina.

- Najmanje pet pedofilskih lanaca funkcionisalo je u Vestminsteru sedamdesetih i osamdesetih godina. U svakom od tih lanaca je bar jedan poslanik, a možda i više njih. Oni su znali jedni za druge, a moguće je da su neke zločine počinili zajedno. Policiji sam predao imena 22 osobe, od toga je njih 14 iz redova konzervativaca, petoro laburista i troje iz drugih stranaka. Mnogi na listi su danas mrtvi, ali neki od njih su i danas živi, iako više ne rade u Vestminsteru - rekao je laburistički poslanik Džon Men 2014, kad je ponovo pokrenuta tema monstruma političara i Vestminsterskog dosijea.

On je naveo da je problem što većina žrtava ne veruje policiji.

- Većina njih je bila u policiji, sve prijavila, ali se ništa nije desilo. Ovo je uništilo njihove živote. Slušao sam zastrašujuće priče o tome šta im se desilo. Niko ništa nije uradio da im pomogne. Moramo da promenimo atmosferu i da više verujemo žrtvama - rekao je Men.

Operacija „Midland“ LAŽNE OPTUŽBE Na osnovu izveštaja Džona Mena i ranijeg Vestminsterskog dosijea britanska policija je od 2014. do 2016. vodila istragu o političarima i najvišim oficirima uključenim u zlostavljanje dece. Posle 16 meseci istraga je završena sa zaključkom da su mnogi ljudi lažno optuženi. U te tvrdnje je malo ko poverovao.

